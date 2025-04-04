'Schwarzenbach’ın Objektifinden Ankara’da İsviçre İzleri' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:12

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:12

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye ve İsviçre arasında gelişen mimari, kültürel ve entelektüel etkileşimi odağına alan "Schwarzenbach’ın Objektifinden Ankara’da İsviçre İzleri" başlıklı sergi, 11–24 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Annemarie Schwarzenbach Güven Anıtı, Ankara 1933, İsviçre Edebiyat Arşivi, İsviçre Ulusal Kütüphanesi

Müzenin Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan sergi, İsviçre Büyükelçiliği’nin desteğiyle hayata geçirildi. Küratörlüğünü Burçak Yakıcı’nın üstlendiği sergi, izleyicilere Türkiye-İsviçre ilişkilerine dair tarihsel bir pencere açıyor.

Sergi, İsviçreli yazar, gazeteci ve fotoğrafçı Annemarie Schwarzenbach’ın 1933 yılında Türkiye’ye yaptığı seyahatte çektiği fotoğraflar ve yazılar üzerinden, Ankara’nın erken Cumhuriyet dönemindeki mimari ve toplumsal dönüşümüne ışık tutuyor. Schwarzenbach’ın objektifinden yansıyan Ankara manzaraları, dönemin yenilik ruhunu ve Türkiye’nin uluslararası iş birliklerine açık yapısını gözler önüne seriyor.

Annemarie Schwarzenbach Güven Anıtı, Ankara 1933, İsviçre Edebiyat Arşivi, İsviçre Ulusal Kütüphanesi

Türkiye ve İsviçre arasında 1925 yılında imzalanan Dostluk Antlaşması’nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen sergi, iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağı mimari ve sanatsal anlatılar eşliğinde aktarıyor. Sergi kapsamındaki çalışmalar, İsviçre Ulusal Kütüphanesi, Annemarie Schwarzenbach Arşivi ile Cenevre, Zürih ve Bern üniversitelerinden sağlanan zengin arşiv malzemeleriyle yürütüldü.

Sergide ayrıca, Ankara’nın başkent olarak inşa sürecinde önemli katkılarda bulunan İsviçreli-Avusturyalı mimar Ernst Arnold Egli ile birlikte çalışan Arif Hikmet Holtay, Sedad Hakkı Eldem, Emin Onat ve Bedri Uçar gibi önemli Türk mimarlar da anılıyor.

İki ülkenin ortak geçmişini ve kültürel etkileşimini belgeleyen "Schwarzenbach’ın Objektifinden Ankara’da İsviçre İzleri" sergisi, 24 Nisan’a kadar Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.