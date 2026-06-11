Scorpions İstanbul’a geliyor: Yepyeni şarkılar ve büyük sürprizler yolda!

Dünyanın yaşayan en büyük rock efsanelerinden biri olarak kabul edilen Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Müzik tarihindeki 60'ıncı yıllarını deviren grubun efsanevi solisti Klaus Meine ile yarım asırdır grubun gitaristliğini üstlenen Matthias Jabs, İstanbul konseri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Dev konser öncesi yeni şarkı çalışmalarından emeklilik planlarına kadar pek çok konuya değinen ikili, İstanbul'a olan hayranlıklarını da gizlemedi.

"İNSANLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETMESİN, ŞARKI SÖYLESİN"

Kariyerleri boyunca hiçbir zaman doğrudan politik bir çizgi çekmediklerini ancak her zaman evrensel değerlerin yanında durduklarını belirten solist Klaus Meine, müziğin birleştirici gücünü hatırlattı. Dünyanın en önemli barış marşlarından biri kabul edilen "Wind of Change" şarkısının da yaratıcısı olan Meine, küresel çatışmalara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İnsanların birbirlerine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. Biz hiçbir zaman politik bir grup olmadık ama mesele bizim için her zaman sevgi, barış ve rock'n roll oldu."

Meine, bugün yaşanan tüm savaşlara ve trajedilere rağmen daha iyi bir dünya umudunun asla kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"ÖLDÜĞÜMÜZ GÜN MÜZİĞİ BIRAKACAĞIZ"

Grubun 50 yıllık emektar gitaristi Matthias Jabs ise rock tarihinin en uzun soluklu kariyerlerinden birine sahip olmalarının sırrını "tavizsiz tutku" olarak özetledi. Hayranlarını üzecek bir emeklilik planlarının olmadığını net bir dille ifade eden Jabs, "Hayatımızı, her şeyimizi müziğe adadık. Müzik için hiçbir şeyden taviz vermedik. Bu sonuna kadar sürecek bir tutku. Öldüğümüz gün müziği bırakacağız. O güne kadar emeklilik yok" sözleriyle sahnelere meydan okudu.

YENİ ŞARKILAR VE İSTANBUL SÜRPRİZLERİ YOLDA

Geleceğe dair planlarından bahseden Jabs, stüdyoda yeni fikirler üzerinde çalıştıklarının müjdesini verdi. Tam bir albüm olmasa da yeni şarkılar yayımlayacaklarını belirten ünlü gitarist, 24 Haziran gecesine dair de sürprizlerin sinyalini verdi: "Hayranlarımız geçtiğimiz İstanbul konserinde duymadıkları bazı şarkıları da bu kez canlı dinleyecekler. Bununla birlikte başka sürprizlerimiz de var. Bu konserimiz diğer İstanbul konserlerimizden çok farklı olacak."

33 YIL SONRA AYNI STADYUMDA TARİHİ BULUŞMA

İlk kez 1993 yılında o zamanki adıyla İnönü Stadyumu'nda verdikleri konseri unutamadığını söyleyen Matthias Jabs, 33 yıl sonra aynı lokasyonda, aynı coğrafi noktada sahneye çıkacak olmanın heyecan verici bir hikaye olduğunu vurguladı.

İstanbul’un kendileri için büyüleyici bir şehir olduğunu belirten Jabs, "Yıllardır tüm dünyayı turluyorum ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türk hayranlarımızın tutkusu bizim için her zaman çok özel. Yıllar sonra aynı yerde yeniden buluşacağız; bu bile başlı başına büyük bir hikaye" diyerek geri sayımın başladığını belirtti.