Seçkin Erel'in son dönem eseri 253. Royal Academy Summer Exhibition’a seçildi

Seçil Erel, birbirinden çok farklı tarz ve ortam uygulamalarına sahip altı farklı sanatçı ile beraber; birlikte çalıştığı Mariana Custodio Galeri’nin Londra’da kurduğu çok disiplinli sergide son dönemde ürettiği “Universal Fragments: Brigthness” isimli eserini sergiliyor.

Universal Fragments: Wildness, 2020

Serginin temel amacı aslında yalnızca bu farklı uygulamaların sergilenmesi değil; dünyanın birbirinden oldukça değişik bölgelerinde yaşayan altı farklı sanatçının bir araya geldiklerinde, hayal bile edilemeyecek kadar çok ortak noktaya sahip olduklarının gösterilmesi olarak açıklanıyor.

Özellikle pandeminin etkisiyle son yıllarda bireysel olarak yalnızlığı deneyimlediğimiz anlarda dahi, elbette yine hızla gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde, teknoloji günlük yaşamımıza yeni iletişim platformları kattı. Hızlanan bu teknolojik iletişim imkânı aynı zamanda tecrit edilmişlik ve yalnızlık duygularını da hafifleten bir “güvenlik örtüsü” görerek kişileri henüz alışılmamış, ortada kalmış, eşzamanlı bir yalnızlık ve biraradalık durumuna sabitledi. Kişiler, hem belki de şimdiye dek hiç olmadığı kadar fiziksel bir izolasyona hapsoldu hem de sanal olarak sürekli bir birliktelik deneyimledi. Bu durum tüm insanlığı apaçık bir biçimde hem çok uzak hem de çok yakın olduğu ortak bir çerçevede buluşturdu.

Sergi aslında temelde, geniş bir topluluk ya da yalnızca tek bir birey tarafından son yıllarda bu çerçevede deneyimlenen duyguların ve enerjilerin; mutluluk, hayal kırıklığı, sevinç, yalnızlık, keder, huzur, öfke, gürültü, durgunluk, kahkaha, coşku, can sıkıntısı, izolasyon, birlik, çelişki, tutku ve sıcaklık gibi durumların, teknolojinin yalnızca bir an unutulduğu, son yıllarda deneyimlenen bu orta durumun bir an için kenara bırakıldığı, fiziksel olarak var olunabilen ve tekrar karşılıklı olarak somut biçimde bağ kurulabilen bir alanın izdüşümü olarak değerlendirilebilir.

Universal Fragments, 2020

Sergi, birbirinden farklı coğrafyalarda yolculuk eden, sanatsal üretimlerini farklı hayat yollarında gerçekleştiren, birbirinden baştan sona farklı toplulukların kültürlerinde yetişen sanatçıların zengin yetenek skalasının ve perspektifinin izleyiciye sunulması açısından büyük bir fırsat; aynı zamanda izleyicinin bu ayrı kulvarlarda sanat üreten sanatçıların işlerini yekpare bir biçimde deneyimleyip kucaklamasına imkân sağlayan bir ütopik mekân yaratıyor.

Proje, Doğu ve Batı arasındaki geçişkenliğin sanatsal yaratımı melezleştirip daha önce hiç deneyimlenmemiş bir düzlemde yeniliklerin üretildiği bir kültürlerarası diyaloğu ve kültürel çeşitliliği teşvik etmekle kalmıyor, sanatçıların bahsi geçen orta durum çerçevesindeki duygu durumlarını, düşüncelerini ve kendilerini özgürce ifade etmelerine de imkân sunuyor.

Sanatçılar:

*Nikki Hill Smith London (London, United Kingdom)

*Seçil Erel (London, United Kingdom)

*Miguel Rodrigues (Lisbon, Portugal)

*Killa Was Here (Porto, Portugal)

*Zahra Shahcheraghi (Tehran, Iran)

*Tom Fellows (Istanbul, Turkey)

SEÇİL EREL HAKKINDA

Çağdaş sanatçı ve girişimci olarak yaşamına ve çalışmalarına Londra’da devam eden Erel, aslen İstanbul doğumlu. Sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi GSF Resim Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmalarına ve araştırmalarına bağımsız bir sanatçı olarak devam ederek uluslararası bilinirliğe giden kariyerinde farklı kişi ve kurumlarla iş birliktelikleri yaptı. Çok sayıda uluslararası grup sergisi, fuar, sempozyum, atölye çalışması ve sanatçı misafir programının yanı sıra önemli solo sergilere imza atan sanatçının 2016 yılında IMOGA tarafından kitabını yayımlandı. Bunun hemen ardından yaşamına ve çalışmalarına daha fazla değer katacağı inancıyla kızı ile birlikte Londra’ya taşındı.

London Creative Network ve EU’nın bursu ile açılan Artist Business Development eğitimini alan Erel, Covid 19 pandemisi sırasında İngiltere’de başlayan sanatçı hareketinin parçası oldu ve hareketin ‘Sanatçı Destek Birliği’ başlığı altında Türkçe dilinde de yaygınlaşmasını sağladı. 2022 ilkbaharında, Universal Fragments: Brigthness isimli eseri 253. Royal Academy Summer Exhibition’a seçildı.

Universal Fragments: Brightness, 2020

Çocuklar, engelliler, kadınlar, eğitim ve doğa ile ilgili alanlarda gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alan Erel, yaratıcılığın ve değer katmanın yaşamın özü olduğuna inanıyor. Sanatçı, rengin baskın olduğu, çok katmanlı, yoğun doku ve tabakaların olduğu, büyük boyutlu, modüler işlerinde izleyiciye çoklu düşünme ve duyumsama deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Çeşitli bakış açıları ve farkındalık geliştiren resimleri, sanatçının “her şeyin mümkün” mottosuyla uyumlanıyor.