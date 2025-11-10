Şehir Tiyatroları Atatürk'ü “Merhaba Çocuk” oyunuyla anıyor

Şehir Tiyatroları, sadece “Yetim Mustafa”nın “Ulu Önder”e dönüşme sürecini değil, özellikle günümüzde, bir insanın yaşamında çocukluk evresinin ne kadar önemli olduğunu, klasikleşmiş anma etkinliğiyle değil bir oyunla aktarmayı amaçlıyor. Adını, günlük samimi sohbetlerinde, her yaş grubundan insana bazen “çocuk” diye seslenen Atatürk’ten alan oyun aynı samimiyetle tüm seyircisine hitap ediyor.

Oyunu, Atatürk Orman Çiftliği’nde çalışmış bir dedenin torunu olan yazar Gökhan Aktemur, askerlik, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemine dair her günü, neredeyse her saati belgeler, kitaplarla kayıt altına alınan Atatürk'ün, karakterini, dehasını, iradesini ve daha pek çok niteliğini belirleyen çocukluk dönemine dair pek az çözümleme yapılmış olmasından yola çıkarak, uzun bir araştırma sonucunda kaleme almış. Şehir Tiyatrolarının büyük heyecan ve özel ile sahneye koyduğu, dramaturgisini dramaturji birimi’nin, müziğini Emrah Can Yaylı’nın, koreografisini Özge Midilli’nin, dekor tasarımını Barış Dinçel'in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Osman Aktan’ın, efekt tasarımını Emrah Can Yaylı’nın, video tasarımını Enes Altuğ Avşar, Seda Özel'in yaptığı, fotoğraflarını Tuğçe Keçeci’nin çektiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emre Can Karakurum, Emre Yılmaz, Gülsüm Alkan, Mert Aykul, Özgür Dereli, Şenay Bağ, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

ATATÜRK’E SAYGI EĞİTİME DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım Pazartesi 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseriyle anacak.

Konserde BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimleri yer alacak. Hem bir saygı duruşu hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan önemli bir sanat olayı olacak konserin tüm bilet geliri ise, güçlü bir toplumsal dayanışma örneği sergilenerek konseri düzenleyen organizasyon tarafından İstanbul Vakfı'na aktarılacak.