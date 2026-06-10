Şehre ‘Genç Caz’ gelecek: 6.Uluslararası Denizli Caz Festivali’nde geri sayım başladı

İlki 1997 yılında eski Denizli Belediyesi Kültür Müdürü Halim Yazıcı’nın çabalarıyla başlayan ve ancak iki yıl sürdürülebilen “Uluslararası Denizli Caz Festivali”, uzun bir aradan sonra, 2022 yılında 3.Caz Festivali Pamukkale Flarmoni Derneği yönetiminde yeniden yaşam bulmuştu. Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Festival, Denizli Valiliği İl Kültür ve Müze Müdürlüğü, Buldan Belediyesi, Pamukkale Flarmoni Derneği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve CazKedisi Şiirli Kültür Dergisi’nin işbirliğiyle 14-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1997 Yılında Festivalin birinci yılında da sahne alan ve Festival ateşini yakan sanatçıların arasında olan önemli caz sanatçılarından Önder Focan’a bu yılın Yaşam Boyu Onur Ödülü verilecek. Sanatçı, vereceği konserle hayranlarıyla buluşacak.

FESTİVAL ALANLARI BELİRLENDİ

Festival alanları ise, Buldan Tripolis Antik Kenti ve Denizli Buz Pateni Pisti olarak belirlendi. Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu’nundesteklerinin yanı sıra; Rusya, İngiltere ve Çekya’dan gelecek en önemli caz grupları ve sanatçılarıyla Türkiye’ninn dört bir yanından gelecek sanatçılar Festival boyunca konser ve performanslara imza atacak. Ayrıca Denizli Caz Kulübü öncülüğünde Denizlili beş genç caz sanatçısından oluşan çok özel bir topluluk da Festivalde yer alacak.

CHARLİE PARKER’A SAYGI GECESİ DÜZENLENECEK

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en önemli caz sanatçılarından Muvaffak Falay’a saygı gecesi yapılmıştı. Bu yıl ise Be-Bob efsanesi Charlie Parker’a saygı gecesi festivalin altı çizilecek etkinliklerinden olacak. Konserlerin yanı sıra Festival süresince birbirinden renkli çeşitli söyleşi, belgesel film gösterimleri ve atölye sunumları Denizlili caz severlerle buluşacak. Festival programı, ilerleyen günlerde açıklanacak.