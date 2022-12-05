Sel Yayıncılık’tan yeni kitaplar, sürpriz metinler!

05 Aralık 2022 Pazartesi, 00:02

TONI MORRISON’DAN ‘CAZ’

SEL Yayıncılık, içinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve belirsizlik ortamında yeni sezonu tedirginlikle karşılayan yayıncılık sektörü için okuyucularla buluşmanın gelenekselleşmiş etkinliklerinden TÜYAP Kitap Fuarı’nı tüm olumsuz koşullara karşın yeni kitaplar ve sürpriz metinlerle karşılıyor.

Nobel ve Pulitzer Ödüllü Afro-Amerikan yazar Toni Morrison’un külliyatının saklı cevherlerinden Caz, usta çevirmen Nihal Yeğinobalı’nın gözden geçirilmiş çevirisiyle yayımlanıyor.

1920’ler Harlem Rönesansı’nın ayak sesleri duyulurken arzu ve saplantı girdabında yeşeren bir aşk hikâyesini konu eden bu tarihsel anlatı, yasak olana erişme ve gelenekselden kopma temasıyla Morrison’un en özgün yapıtlarından biri.

Morrison pamuk tarlalarından, bitimsiz sancılardan ve taşranın karanlığından vaat edilmiş topraklara, New York’a göçen siyah bir çiftin yarım kalmış öyküsünü yetkin biçemiyle anlatıyor.

ŞİİRİN ŞAİRİ RENé CHAR!

“Şiirin şairi” René Char’ın 1938-1947 arasında yazılmış şiirlerinin önemli bir bölümünü kapsayan; türün farklı veçhelerine, tema ve konu çeşitliliğine, yazarın sanatının, esininin ve ifadesinin zaman içindeki değişimine tanıklık eden Gazap ve Muamma, Işık Ergüden ve Zarife Biliz’in incelikli çevirisiyle yayımlanıyor.

Tüm elementlerin birliğine özlem duyan, bu birliği şiir yoluyla onlara iade eden, kutsallık ve aşkınlıkla ontolojik sorunsalın peşinde koşan mistik bir ateist olan Char’ın zengin, bol yan anlamlı söz dağarcığıyla tezatlık içinde çarpıcı imgeler yaratarak yoğun bir okuma deneyimi vaat ettiği bu özgün derleme, Türkiye’de son dönemde hız kesmiş olan çeviri şiir külliyatına da önemli bir katkı niteliğinde.

SILVIA FEDERICI’DEN ‘ÜCRET PATRİYARKASI: MARX, TOPLUMSAL CİNSİYET VE FEMİNİZM NOTLARI’

Ev içindeki kadının görünmez emeğinin sömürüsüne dikkat çekerek mevcut ücret sistemindeki gelir paylaşımının adaletsizliğini görünür kılan uluslararası “Ev İşi İçin Ücret” hareketinin kurucularından Silvia Federici’nin Marx’ın başlıca metinlerinde öne çıkan, ihmalle veya eril bakışın getirdiği gafletle açıklanması olanaksız yapısal boşlukları tespit ettiği çalışması Ücret Patriyarkası: Marx, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Notları, “Kadın Kitaplığı” çatısı altında, Reha Kuldaşlı çevirisiyle okuyucularla buluşuyor.

Federici 1970’li yıllarda kapitalist ekonominin yeniden canlanmasının ve dolayısıyla da güçlenen toplumsal muhalefetin sönümlenmesinin altında cinsiyetçi bir iş bölümünün sağladığı yalıtılmışlık içinde kadınların mahkûm edildiği bir ücretsiz emek rejiminin ya da kendi deyişiyle ücret patriyarkasının yattığına dair eleştirel yaklaşımının teorik uzanımlarını bu çalışmasında genişletiyor.

ZEYNEP UZUNBAY’DAN ‘YOKUŞ AŞAĞI PORTAKALLAR’

Öykü, roman, şiir gibi farklı yazın türlerinde yapıtlarla kadın yazınının güçlü temsilcilerinden Zeynep Uzunbay’ın, yaşamları farklı mecralarda akmış kadınların birbirine değen ve iç içe geçen hikâyelerini ustalıkla ele aldığı romanı Yokuş Aşağı Portakallar, yetkin bir editoryal anlayışla ele alınarak yeniden yayımlanıyor.

Uzunbay, mahkûm edildikleri çukurdan, kangrenleşmiş yaralarına karşın, er kişiden aman dilemeden çıkmaya çabalayan karakterlerin her birinin yolunu derinlikle örüyor ve kadın dostluğunun girift veçhelerine vararak okuyucusunu yüreklendiriyor.

GECEYARISI KİTAPLIĞI’NDAN SÜRPRİZ YAYINLAR!

Özel tasarımı ve titiz seçkisiyle sadık bir okur kitlesine sahip Geceyarısı Kitaplığı’ndan dört yeni, sürpriz yayın daha raflarda yerini alacak.

Fakir İdris’in “Dış Kanama, 1982 Aralık’ında 90 adet çoğaltılarak seyrek başdaşlara, birkaç ahî buçuk şair kardeşime, ara sıra doğru rıhtımda buluştuğum negatif ikizlerime ve ayrıca 1971-1972’de geçirdiğim kesintisiz şifahî dış kanamayı benimle yaşarken belleğinde pıhtı kalmış olabilecek bir iki silûete iletilmiştir; ilk iki sayfanın ahvale göre el yazısına başvurması bundandır” notuyla yayınladığı ve meraklısını yıllarca peşinden koşturmuş gizemli yapıtı Dış Kanama, Geceyarısı Kitaplığı’nın ilk sürpriz metni olacak.

Jonathan Swift’in “Yoksul insanların çocuklarının ana-babalarına veya ülkelerine köle olmasını önlemek ve onları halk için yararlı yapmak için” kıtlıkla boğuşan İrlanda halkının çaresizliği karşısında burjuvazinin vurdumduymazlığının kalbine bıçak saplayarak sunduğu Mütevazı Bir Öneri, bir kara mizah şahikası olarak Geceyarısı Kitaplığı’nda yerini alacak.

Fransız ütopik sosyalist Charles Fouier’in ikiyüzlü medeniyetin suratına tokat gibi çarptığı Boynuzlanmanın Tarihi eleştirisi, dizinin sıra dışı metinlerinden biri olarak okuyucularla buluşmaya hazırlanırken Fransız gazeteci ve direniş savaşçısı Jean Prévost’un edebiyat camiasına hakim olan kariyerizm, yaltakçılık, sosyete hayatı, narsisizm ve gösterişçilik panayırının girdabında boğulmaya aday acemi yazarlara kendileri olmalarını buyurduğu ve onları dikbaşlılığa yönelttiği Acemi Yazarlara Kılavuz risalesi dizinin takipçilerini sevindirecek metinlerden.

JORGE AMADO YAPITLARI

Yeni yılı muştulayan günlerde, işçi sınıfının yaşantısını tüm boyutlarıyla ele alan Brezilyalı gazeteci ve romancı Jorge Amado’nun Latin Amerika edebiyatına özgü büyülü gerçekçilik akımına kendine özgü mizahıyla yeni bir soluk kazandıran eserleri de SEL Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini alacak.

Gabriel García Márquez’e olgunluk dönemi eserleriyle ilham veren Amado’nun, kalemi elinden bırakmaksızın sürdürdüğü çalkantılı yaşamının bir izdüşümü olan zengin külliyatının erken dönem eserlerinden, dilimize ilk kez kazandırılacak Suor (Alınteri, 1934) ile Mar Morto’nun (Ölü Deniz, 1936) yanı sıra olgunluk dönemi eserlerinden Terras do sem-fim (Kızgın Toprak, 1958), Gabriela, cravo e canela (Tarçın Kokulu Kız, 1958), Os pastores da noite (Gecenin Çobanları, 1964), Tenda dos milagres (Mucizeler Dükkânı, 1969) ve Tereza Batista cansada de guerra (Tereza Batista: Savaş Yorgunu, 1972) Portekizce asıllarından yetkin çevirilerle yıl boyunca okuyucularla buluşturulacak.

SERİLER…

TÜYAP Kitap Fuarı’nı takip eden günlerde yayınevinin farklı okuma alışkanlıkları ve uzmanlık alanlarına hitap eden Türkçe ve çeviri edebiyatın yanı sıra, Kadın Kitaplığı, KentSel, Gri Yeşil Kitaplığı, DüşünSel, LGBT Kitaplığı gibi çeşitli serilerden yeni yayınlar ve tekrar baskılarla yolculuğu devam ederken; yazarlarla ilgili sıra dışı bilgiler, kitaplardan tadımlık okuma parçaları, editörlerden ve çevirmenlerden hem haberler hem de mesleğin farklı yönlerini aktarmayı hedefleyen metinler ve röportajlarla özgün bir içerik olarak hazırladığı E-Bülten, internet adresinden (https://www.selyayincilik.com/ebulten/ekim-e-bulten) takip edilebilir.