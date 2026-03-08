Selanik Belgesel Festivali’nin 3 bölümünde Altın ve Gümüş İskender için yarış başladı

Bu yıl yeni bir uygulama yer alıyor: Uluslararası Yarışma’da büyük ödül Altın İskender’i kazanan belgesel en iyi uzun metraj belgesel kategorisinde Oscar seçim sürecine otomatik olarak katılabiliyor. Uluslararası Yarışma’ya katılan 14 film Altın İskender (12 bin avro) ve Gümüş İskender (5 bin avro) için yarışmaya başladılar bile.

ULUSLARARASI YARIŞMA FİLMLERİ

Bu yılki jüri üyeleri Caroline Libresco (Küratör, programcı, yapımcı), Dana Bounescu (kurgucu), Giorgos Papalios’tan (yapımcı) oluşuyor. Uluslararası Yarişma’ya katılan belgeseller şunlar: The Way Elsewhere (Irena Volomou, Yunanistan), The Golden Grip (Fokion Bogris /Yunanistan), Bugboy (Loukas Paleokassas /Yunanistan-Danimarka-Fransa), Around Paradise (Yulia Yoksina /Almanya), Nuisance Bear (Jack Wiseman, Gabriella Osio Vaden/ ABD-Kanada), The Beauty of Errors (Jukka Karkainen/ Finlandiya-Norveç-İsveç), Closure (Michal Marzak /Polonya-Fransa), Derek vs Derek (James Dawson/Birleşik Krallık), The Golden Swan (Anette Ostre /Norveç-İsveç-Danimarka-Hollanda), All About the Money (Sinead O’Shea/ İrlanda), Birds of War (Janai Boulos, Chabad Alcantar Habakkuk/ Birleşik Krallık-Suriye-Lübnan), Soap Fire (Inka Ahte /Finlandiya -İsveç), Candidates of Death (Maciej Czeske/ Polonya), La Pieta (Rafa Moles, Pepe Andreu/ İspanya-İzlanda-Litvanya).

Uluslararası Yarışma’daki belgeseller ekonomik kriz, rutin, bellek, istek, Yunan sinemasına 50 yıllık yolculuk, iletişimsizlik, dönüşüm, kimlik yolculuğu, ütopya, sömürgecilik, cenneti arayış, ekosistem, aile bağları, bağımlılık, hayranlık, rekabet, inkar, ergenlik, yetişkinlik, yaşam, kayıp, yas, üzüntü, kurtuluş, dünya görüşü, ahlak, varoluş, esaret, terörizm, kapitalizm, servet, güç, zaman, varoluş konularına odaklanıyor.

ALTIN İSKENDER ONUR ÖDÜLLERİ

Festival bu yıl Vouvoula Skoura ile Bill Morrison’a Altın İskender Onur Ödülü veriyor.

Vouvoula Skoura: Bellek, tarih, zaman

Vouvoula Skoura

Bellek, tarih ve zamanla ilişkimizi yeniden tanımlayan , değişik yöntem ve teknikler kullanarak çok katmanlı bir evren yaratan, disiplinlerarası yenilikçi sanatçı, öncü film yapımcısı Vouvoula Skoura’nın çalışmaları izleyiciyle buluşuyor. Skoura, görsel ve grafik sanatlar arasında dolaşan, anlatı ve imgelerin sınırlarını araştıran deneysel sinemanın yeni boyutunu sunacak. Genellikle Etel Adnan, Giorgos Seferis, Odysseas Elytis, James Joyce, Melpo Axioti gibi ikonik kişiliklere odaklanan, zaman göç, aşk, aidiyet duygularını işleyen yaratıcı Selanik’teki etkinliğe katılacak. Selanik kentinde doğan sanatçı Atina Teknoloji Enstitüsü’nde Grafik Sanatlar bölümünde okudu. Diktatörlük döneminde Londra’da yaşadı. Deneysel multimedya fotoğraf teknikleriyle ilgilendi. Yönetmenin Inner Migration (1984), Skoria Fotos (1989), Giorgos Seferis: Poet and Citizen. A Journey in Space and Time (2000), Giorgos Seferis: Poet and Citizen. The Experience of Love, War and Decay (2000), Philoktetes (2000), Medea-No Comment (2001), Siblyis (2002), Etel Adnan: Words in Exile (2007), Etel Adnan: Undying Colours (2026), The Four Stages of Cruelty- For Antonin Arnaud(2008), Water on Table-Hommage to Odysseas Elytis (2010), In Memory (2012), In Memory of 2 (2012), Niki Marangou: Water Surfaces (2012), The Red Bank. His Greek Notebooks (2013), Nanos Valaoritis (2014), Eveline (2020), I Hear an Army (2022), Contrabando: Seeking Melpo (2023) ile festivalde prömiyeri yapılacak olan Utopia. The Poetics of Borders: Berlin-Nicosia (2025) filmleri gösterilecek.

Etel Adnan, Words in Exile

Inner Migration

The Four Stages of Cruelty- For Antonin Arnaud

Medea-No Comment

Utopia. The Poetics of Borders. Berlin-Nicosia

Bill Morrison: Kayıp filmlerin şair yazarı

Bill Morrison

New York Times tarafından ‘kayıp filmlerin şair-yazarı olarak tanımlanan Bill Morrison ‘Gizli Çerçeveyi Ortaya Çıkarma’ başlıklı bir ustalık sınıfı yapacak. Sanatçı ve film yapımcısı olarak arşiv görüntülerinin sanatında nasıl bir rol oynadığını izleyiciye açıklayacak. Morrison’un toplu gösteriminde The Village Detective: a song cycle (2021), Dawson City : Frozen Time (2016), The Great Flood (2013), The Miners’ Hymns (2011), Spark of Being (2010), Decasia (2002) belgeselleri yer alıyor.

Dawson City: Frozen Time

The Great Flood

Decasia

The Village Detective: a song cycle