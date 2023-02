Selanik’te 237 belgesel gösterimde

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:47

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:47

Kentin Olympion, Pavlos Zannas, Makedonikon, limandaki Frida Liappa, Tonia Marketaki John Cassavetes, Stavros Tornes sinema salonlarıyla birlikte 99 belgesel ayrıca çevrimiçi olarak gösterilecek. Etkinliğin spotlarını yönetmen Maria Economou, afişlerini ise İsveçli ressam ve illüstratör Daniel Egnéus hazırladı.

La Singla

2 Mart Perşembe günü Olympion sinema merkezindeki açılış töreninde Paloma Zapata’nın yönettiği La Singla (İspanya-Almanya) belgeseli izleyiciye sunulacak. La Singla Barselona’nın varoşlarında doğan, kısa süre sonra sağır olan müziğin sesini duymadan Flamenko dansçısı olan Antonia Singla’nın sıradışı öyküsü. 17 yaşında Flamenko dünyasında devrim yaratan Antonia 30 yaşında dans etmeyi bırakır. 50 yıl sonra genç bir kadın La Singla’nın dansı bırakma nedeninin arkasındaki trajediyi ortaya çıkarır.

FESTIVALİN KAPSAMLI BÖLÜMLERİ

Etkinlik çok sayıda bölümlerden oluşuyor: Uluslararası Yarışma, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Film Forward yarışma dışı belgeseller, Open Horizons, Next Gen, Immersive, Platform, From screen to Screen, Gerçeklik Sanatı: Gözlem Ötesi, Selanik’ten Auschwitz’e: 80 yıl sonra, Nikolaus Geyrhalter ve Stavros Psyllakis’e Saygı bölümleri, Selanik-Elefsina, Podcastl Yarışma Bölümü, Podcast yarışma dışı, Yunan belgeselleri, Adrian Paci Mercek Altında,Top Docs, Özel Gösterimler, Sotiris Danezis Mercek Altında.

Searching for Rodakis

TÜRKİYE’DEN 2 BELGESEL GÖSTERİMDE

Open Horizons bölümünde Kerem Soyyılmaz’ın yönettiği Searching for Rodakis (Türkiye-Danimarka) ile Vuslat Karan ile Burcu Melekoğlu’nun ortaklaşa çektikleri Blue ID (Türkiye) belgeselleri yer alıyor.

Blue ID

Bu iki belgeselle birlikte Türkiye ile ilgili Maria Binder’ın (Almanya) Eren adlı belgeseli var.

Eren

The Natural History of Destruction

USTALARDAN BELGESELLER

James Ivory ile Giles Gardner’ın ortaklaşa yönettiği A Cooler Climate (İngiltere), Vitaly Mansky ve Yevhen Titarenko’nun Eastern Front’u (Latviya-Çek Cumhuriyeti- Ukrayna-ABD), Barbara Kopple’ın Gumba Coalition’ı (ABD), Julie Bertucccelli’nin Jane Campion:The Cinema Woman’ı (Fransa), Alexandre O. Philippe’in Lynch/Oz’u (ABD), Sergei Loznitsa’nın The Natural History of Destruction’ı (Almanya-Litvanya- Hollanda), Paul B. Preciado’nun Orlando, My Political Biography’si (Fransa), Anton Corbijn’in Squaring the Circle’ı (The Story of Hipgnosis/İngiltere), Werner Herzog’un Theater of Thought’u (ABD) etkinliğin Top Docs bölümünde gösterimdeler.

Lynch/Oz

Theater of Thought

ADIO QUERIDA: SELANİK’TEN AUSCHWITZ’E, 80 YIL SONRA

Yahudilerin geleneksel aşk şarkısı Adio querida ayrılık, aşk ve ölümden bahseder. Toplumun inancına göre Nazilerin toplama kamplarına gitmeden önce Yahudiler trenlere bindirilirken ‘elveda sevgili’ şarkısını söylerlermiş. 15 Mart 1943’te Selanik’ten Auschwitz toplama kampına ilk tren hareket etti. 80 yıl sonra Mart 2023’te Selanik Belgesel Festivali kentteki Yahudi toplumunu anmak için bu özel bölümü düzenliyor.

Soykırımın en şoke edici, film teorisyenleri tarafından en iyi belgesel seçilen, Claude Lanzmann’ın çektiği 566 dakikalık Shoah'ın (1985) uzun özel versiyonu etkinliğin programında yer alıyor.

Shoah

Onbir yıl süresince hiç durmadan çalışan Lanzmann tanıklarla, eski Nazilerle, gardiyanlarla konuşarak soykırımın tarihi, kültürel, antropolojik etkisini etkileyici bir anlatımla vurguladı.

Paul Wegener ile Carl Boese’in yönettiği, Alman dışavurumcu sinema akımını başlatan, Metropolis, Nosferatu gibi klasiklere öncü olan ikonik yapım The Golem için özel bir gösterim düzenlendi. Sinema tarihinin sessiz klasiği müzisyen Yannis Veslemes’in özel bestesi eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

The Golem

Bölümde ayrıca Tom Barkay’in Heroes of Salonika (2021), Maurice Amarragi’nin Salonique, Ville du silence (2006), Vassilis Loules’in Children in Hiding’i (2011) yer alıyor.