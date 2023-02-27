Ölümsüzler Köyü filminin konusu ne? Nerede, ne zaman çekildi? Ölümsüzler Köyü oyuncuları kim?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:52

Konusuyla dikkat çeken Ölümsüzler Köyü filmi hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar arttı. İşte, Ölümsüzler Köyü filmi hakkında merak edilenler...

ÖLÜMSÜZLER KÖYÜ FİLMİ KONUSU NE?

100 yaşında, gençliğinde bir ölüm mangasının başı olan Aslan, İran’ın kuzey batısındaki ücra bir köyde diğer bekar yaşlı arkadaşlarıyla birlikte yaşamaktadır. 45 yıl önce köye geldiğinden beri köyde hiç kimsenin ölmediğini fark eder. Şimdilerde köyün nüfusunun çoğu yaşlı ve engelli erkeklerdir. Köye ölümü geri getirmenin tek yolunun intihar etmek olduğuna inanan adamlar bunu denemeye karar verir. Ama bu düşündükleri kadar kolay değildir. Özellikle de kendilerini öldürmemeleri için hükümet memurları onlara göz kulak olmakla görevlendirmişken.

ÖLÜMSÜZLER KÖYÜ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümsüzler Köyü filminin başrolünde Nader Mahdilou, Hamdollah Salimi ve Salman Abbasi gibi isimler yer alıyor. 1 saat 25 dakikadan oluşan film izleyenlerinden 7,3 imdb puanı topladı. 2019 yapımı film, komedi ve dram türündedir.

ÖLÜMSÜZLER KÖYÜ OYUNCULARI KİM?

Nader Mahdilou – Aslan

Hamdollah Salimi

Salman Abbasi

Elena Azarm

Neda Haghshenas

Velayat Khoobdel

Sefat Ahari

Peyman Khodaei Peyman Khodaei