Selanik’te belgesel zamanı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:18

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 11:39

Yarışma bölümlerinde yer alacak cinsiyet baskısı, kadının özgürlük savaşı, tarihi travmaları ve etkileyici olayları anlatan tanıklıklar ve belgeler, çevre ve yerküremiz için imdat çağrıları, şiddet ve ayrımcılıkla ilgili belgeseller festival izleyicisiyle buluşacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA BÖLÜMÜ

Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan 12 belgesel Altın İskender (12 bin Euro) ve Gümüş İskender (5 bin Euro) ödülleri için yarışacaklar.

Mighty Afrin

The Hill

Who I Am Not

Beyond Revolution-Fighting for Democracy (Kristof Gerega) Rusya işgali ardından Ukrayna’nın trajik öyküsünü, General Hercules (Brodie Poole) Avustralya’daki seçimler sırasında yaşanan yozlaşmayı, I Like it Here (Ralph Arlyck) zamanın engellenemeyen geçişini, Light Falls Vertical (Efhymia Zymvragaki) aile içi şiddeti ve travmatik uzantılarını, Mighty Afrin: In the Time of Floods (Angelos Rallis) Bangladeşli öksüz kızın sığınma ve umut arayışını, Narrow Path to Happiness (Kata Olah) Macaristan’da yaşayan Romanların cinsiyet özgürlüğü için savaşımını, Queen of the Deuce (Valerie Kontakos) 1970’lerin Newyork’unda porno endüstrisinin kraliçesi, aykırı feminist ikon Chelly Wilson’ı, The Hill (Denis Gheerbrant, Lina Tsrimova) karanlık bir tarihe sahip Kırgızistan’ın sahipsiz topraklarını, The Last Seagull (Tonislav Hristov) Balkanlardaki profesyonel jigolonun portresini, Under the Sky of Damascus (Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh) uzun süredir cinsel tacizle savaşan Suriyeli genç kadınların sanatla avuntu bulmalarını, Who I Am Not (Tünde Skovran) Güney Afrikalı interseks güzellik kraliçesinin öyküsünü, dünyamız ve yaşantıların boğucu sınırlarla engellenemeyeceğini, Zakros (Filippos Koutsaftis) zamanın ve tarihi belleğin labirentlerini anlatıyor.

NEWCOMERS YARIŞMA BÖLÜMÜ

Uluslararası Selanik Film Festivali’nin eski sanatsal yönetmeni, Selanik Belgesel Festivali’nin kurucusu Dimitri Eipides adına düzenlenen bu bölümde Altın İskender (10 bin Euro) ile Gümüş İskender (4 bin Euro) ödülleri verilecek.

Coming Around

Is There Anybody Out There

Ladies in Waiting

Bu bölümde yarışacak filmler 5 Seasons of Revolution (Lina), AKOE/AMFI: The Story of a Revolution (Iossif Vardakis), Coming Around(Sandra Itainen), Domingo Domingo (Laura Garcia Andreu), In The Sky of Nothingness with The Least (Christos Andrinapoulos), In There Anybody Out There ? (Ella Glendining), Ladies in Waiting (Ioanna Tsoucala), Leon (Wojciech Gostomczyk), Red Herring (Kit Vincent). The DNA of Dignity (Jam Baumgartner), The Voice (Dominika Montean-Pankow), The Woman of Stars and Mountains (Santiago Esteinou) bağımsız özgür gazeteciliği, LGBT hakları için çalışan AKOE ile Amfi dergisinin öyküsünü, Müslüman lezbiyen genç kızın yolculuğunu, yaşamak için direnişi, yaşlı bir çiftin hayata tutunmasını, şiddet ve ayrımcılığı, akıl sağlığını, moda tasarımcısı Thierry Mugler’ın sevgilisi yaşlı performans sanatçısının yasını, uzlaşma ve kendini keşfetme sürecini, Yugoslavya savaşının ardında bıraktığı soykırımın kanıtlarını korumaya çalışan bilim adamlarını, araştırmacıları, Meksikalı kadınların önyargı ve ayrımcılıktan ötürü yaşadığı psikolojik sorunları vurguluyor.

FİLM FORWARD YARIŞMA BÖLÜMÜ

Bu bölümde yarışan 10 filme 6 bin Euro'luk Altın İskender ve 6 bin Euro'luk Gümüş İskender ödülü verilecek.

Dogwatch

Herd

Iron Butterflies

A Common Sequence (Mary Helena Clark, Mike Gibisser) doğal dünya ile doğaüstü dünya arasındaki sürekli artan bulanık sınırları, Avaton (Irini Karayannopoulou) Athos dağındaki katı kuralları, kilisenin kadınlara yasaklanmasını, Blue Bag Life (Alex Fry, Rebecca Lloyd Evans, Lisa Selby) kayıp ve terkedilme öyküsü üstünden annelik ve uyuşturucu bağımlılığını, Dogwatch (Gregoris Rentis) Somali’de gemileri korsanlardan koruyan paralı askerlerin gündelik yaşamlarını, Herd (Michel Negroponte) insanın yerküreyle olan bağlantısını, Inside My Heart (Saskia Boddeke) yürek gücünün bazen beden ve aklın önüne geçtiğini, Iron Butterflies (Roman Liubyi) Temmuz 2014’te Malezya Havayolları uçağının düşmesini ele alarak araştırılmamış Ukrayna savaşı dramını, Starring Jerry As Himself (Law Chen) kurgu ve belgesel anlatımı birleştirerek yönetmenin babasının Çin polisi tarafından gizli ajan olarak soruştulmasını, Stoker (Stelios Bouziotis) nostaljik görüntüler ve ev videolarıyla bir ailenin gizli sırlarını, The Sharpness of Scissors (David Marcial Valverdi) yönetmenin 1990’larda Buenos Aires’te yaşadığı aşk serüvenlerini betimliyor.