Selena Gomez ve Zoe Saldana başrolde: 'Emilia Perez' filmi Cannes'da 9 dakika alkışlandı
Başrolünde Selena Gomez ve Zoe Saldana gibi isimlerin yer aldığı "Emilia Pérez" adlı film, Cannes'da 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Başrolünde Selena Gomez ve Zoe Saldana gibi isimlerin yer aldığı "Emilia Perez" filmi, 77'nci Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Altın Palmiye ödüllü Jacques Audiard imzası taşıyan film, 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
"Emilia Perez", bu yıl Cannes Film Festivali'nde en uzun süre alkışlanan yapım oldu.
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Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmasında ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmesinde yardım etmelidir.
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