Selena Gomez ve Zoe Saldana başrolde: 'Emilia Perez' filmi Cannes'da 9 dakika alkışlandı

Başrolünde Selena Gomez ve Zoe Saldana gibi isimlerin yer aldığı "Emilia Pérez" adlı film, Cannes'da 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:46
Selena Gomez ve Zoe Saldana başrolde: 'Emilia Perez' filmi Cannes'da 9 dakika alkışlandı
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Başrolünde Selena Gomez ve Zoe Saldana gibi isimlerin yer aldığı "Emilia Perez" filmi, 77'nci Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Altın Palmiye ödüllü Jacques Audiard imzası taşıyan film, 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı. 

"Emilia Perez", bu yıl Cannes Film Festivali'nde en uzun süre alkışlanan yapım oldu.

FiLMiN KONUSU 

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmasında ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmesinde yardım etmelidir.


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