Selvin'de "Köklere Serpilmek" sergisi
Yalçın Bulut'un 16 Ekim'de açılan "Köklere Serpilmek" isimli resim sergisi 9 Kasım'a dek Arnavutköy Galeri Selvin'de sanatseverlerle buluşacak.
Genç sanatçının resimleri hem kendi kültürel köklerine derin bağlılığı hem de yeniliğe ve henüz keşfedilmekte olana cesaretle ilerlemenin izlerini taşıyor.
Bitlis Tatvan’ın Kindiras Köyü'nde 1991 yılında doğan ressamın küçük yaştan beri beslediği resme ilgisi, Tatvan Yatılı Bölge Okulu’nda resim öğretmeninin teşvikiyle gelişiyor. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümüne kabul edilen Yalçın Bulut, resim ve gravür baskı atölyelerinde çalışmalarını sürdürerek 2019 yılında Nedret Sekban ve Ahmet Umur Deniz atölyesinden başarı ile mezun olmuş.
Çalışmalarını İstanbul’da bulunan atölyesinde ve yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sürdürmektedir.
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