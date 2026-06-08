Semiha Berksoy’u anma konseri

Konserde piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde ünlü şan sanatçıları Evren Ekşi, Aylin Ateş, Mine Kurtoğlu, Kaan Buldular, Ünüşan Kuloğlu, Ufuk Toker ve Tuncay Kurtoğlu sahnede olacaklar.

Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmış ilk sanatçılarından olan Berksoy, 1939'da Berlin'de Richard Strauss' un "Ariadne auf Naxos" isimli eserinde başrol oynayarak Batı Avrupa'da sahneye çıkan ilk Türk opera sanatçısı unvanını almıştır.



Duygularını resim sanatı ile de ifade eden Berksoy’un eserleri İstanbul Modern’de açık olan “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisinde izlenmektedir.