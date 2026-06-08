Cumhuriyet Gazetesi Logo
Semiha Berksoy’u anma konseri

Semiha Berksoy’u anma konseri

8.06.2026 17:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Semiha Berksoy’u anma konseri

Semiha Berksoy Opera Vakfı’nın 15 Ağustos 2004’te 94 yaşında hayata veda eden Cumhuriyetin öncü kadınlarından opera ve tiyatro sanatçısı, ressam Semiha Berksoy’un anısına İş Sanat işbirliğiyle düzenlediği konser 10 Haziran 19.00’da İş Kuleler salonunda verilecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Konserde piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde ünlü şan sanatçıları Evren Ekşi, Aylin Ateş, Mine Kurtoğlu, Kaan Buldular, Ünüşan Kuloğlu, Ufuk Toker ve Tuncay Kurtoğlu sahnede olacaklar.

Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmış ilk sanatçılarından olan Berksoy, 1939'da Berlin'de Richard Strauss' un "Ariadne auf Naxos" isimli eserinde başrol oynayarak Batı Avrupa'da sahneye çıkan ilk Türk opera sanatçısı unvanını almıştır.

Duygularını resim sanatı ile de ifade eden Berksoy’un eserleri İstanbul Modern’de açık olan “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisinde izlenmektedir.

İlgili Konular: #Semiha Berksoy