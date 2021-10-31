SEMINCI’de 'Suçlular' En İyi Kısa Film seçildi

31 Ekim 2021 Pazar, 13:44

Bu yıl 66'ıncısı 23-30 Ekim’de gerçekleşen İspanya'nın önemli film festivallerinden SEMINCI Valladolid Uluslararası Film Festivali’nde Serhat Karaaslan’ın yönettiği “Suçlular” En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’nü kazandı.

Serhat Karaaslan

Dünya prömiyerini şubat ayında Sundance Film Festivali’nde yapan “Suçlular”, Sundance’te Jüri Özel Ödülü ve Vimeo Jürisi En I·yi Yönetmen ödüllerini kazanmıştı. 20’den fazla uluslararası festivalde ödüle layık görülen ve 70’ten fazla uluslararası festivalde gösterilen “Suçlular”, Palm Spring’de Uluslararası En I·yi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü), Meksika Guanajuato Film Festivali’nde Uluslararası En I·yi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü) ödüllerini de alarak Oscar - 94.Akademi Ödülleri’ne aday olabilmek için uzun listeye girdi. Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen César 2022 ödüllerine de aday gösterilen “Suçlular”ın festival yolculugˆu devam ediyor.

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem S¸enocak ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Suçlular”, birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.