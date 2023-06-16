Sena Şener’e Boğaziçi ödülü

Sena Şener, 20. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde “En İyi Rock Müzik Sanatçısı” seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00
Sena Şener’e Boğaziçi ödülü
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İlk ödülünü 18 yaşında alan genç sanatçı ikinci ödülünü aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendimi ve müziğimi keşfetme sürecinde birçok farklı Sena gördüm. En derin nefesi rock müzikte alacağımı ve seçileceğimi gerçekten düşünmezdim. Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim” dedi.



Sena Şener

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