Şener Şen’li 'Zengin Mutfağı' son kez sahnelendi

Usta oyuncu Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu “Zengin Mutfağı”, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterimiyle seyirciye veda etti.





Vasıf Öngören’in aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, 8 yıl boyunca 400'den fazla kez kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye tiyatro sahnesinde iz bırakan yapım, hem içeriğiyle hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.





Başrolde Şener Şen’e; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik etti. Oyunun yönetmenliğini ise Şener Şen ile birlikte Doğu Yaşar Akal üstlendi.