Şahmaran dizisi hangi kanalda, ne zaman yayımlanacak? Şahmaran dizisinin konusu ne?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:29

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:29

Netflix’in büyük ilgi ve merak uyandıran dizisi Şahmaran'ın senaryosu senaristi Pınar Bulut tarafından kaleme alındı.

ŞAHMARAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir. Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona âşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

ŞAHMARAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin kadrosunda Serenay Sarıkaya (Şahsu), Burak Deniz (Maran), Mustafa Uğurlu (Davut), Mahir Günşiray (Ural), Mert Ramazan Demir (Cihan), Ebru Özkan (Çavgeş), Hakan Karahan (Lakmu), Elif Nur Kerkük (Medine), Mehmet Bilge Aslan (Salih), Ekin Gökgöz (Miraç), Berfu Halisdemir (Diba), Nilay Erdönmez (Hare), Nil Sude Albayrak (Bike), Ayşe Lebriz Berkem (Tutku), Mert Doğan (Arun), Ece Ertez (Lilit)

ŞAHMARAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şahmeran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

ŞAHMARAN DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Şahmaran, 20 Ocak’ta sadece Netflix’te yayımlanacak.