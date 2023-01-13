Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Netflix dizisi 'Şahmaran'dan yeni fragman

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:30

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:30

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı Şahmaran dizisinden yeni bir fragman izleyicilerle buluştu.

Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

20 OCAK'TA YAYINDA

Dizinin oyuncu kadrosunda Sarıkaya ve Deniz’in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi isimler yer alıyor.

Şahmaran, 20 Ocak 2023'te izleyicilerle buluşacak.

İşte diziden yeni fragman...

ŞAHMARAN'IN KONUSU NE?

Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.