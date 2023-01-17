Netflix dizisi 'Şahmaran'da ayrımcılık iddiası: 'Etekle gördükleri için rolüm alındı'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:42

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:43

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Timsah Celil" karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti.

Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü isim, son olarak Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı 'Şahmaran' dizisine yaptığı yorumla gündeme geldi.

DİZİDEN TEKLİF GELMİŞ

Netflix'in merakla beklenen dizisi Şahmaran paylaşımının altına yorum yapan Meli Bendeli, çarpıcı iddialarda bulundu. Oyuncu, dizi için ilk olarak kendisine teklif geldiğini ileri sürdü.

"BENİ ETEKLE GÖRDÜKLERİ İÇİN ROLÜMÜ ALDILAR"

Meli Bendeli, paylaşımın altına şunları yazdı:

"Bu yeni çıkacak Netflix yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarda etekle gördüklerinden? (Şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim."



