‘Sergi pandemi nedeniyle uzadı’
İstanbul Havalimanı Müzesi’nde 2020 yılının temmuz ayında açılan “Türkiye’nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri” sergisi hakkında dün gazetemizde yayımlanan “Eserler pasaporta takıldı!” haberine yönelik havalimanını işleten İstanbul Grand Airport’tan (İGA) yanıt geldi.
İGA Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün yanıtında serginin 3 buçuk yıldır devam etmesinin nedeni olarak pandemi süreci gösterildi. Serginin başta bir veya bir buçuk yıllık planlandığı, ancak havalimanının 2019 yılındaki ziyaretçi sayılarına salgın nedeniyle ancak bu yıl ulaşılabildiği ifade edildi.
Müzenin yönetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğu belirtilirken, özellikle yabancı turistin teşvik edilmesi için sergilere devam edileceği açıklandı.
‘MUHTEMELEN’ DEĞİŞECEK
Haberde yer alan sergileme eksikleri iddialarına verilen yanıtta, bunların geçici olduğu ve giderildiği açıklandı. Öte yandan müzeyi eylül ayında 1068, ekimde 883, kasımda ise 830 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.
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