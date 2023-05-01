Serra Menekay’ın şiiri, 100. yıl için marş olarak bestelendi: Esarete isyankâr kıvılcımlar dağlarda

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Cumhuriyetin 100. yılını yaşayan ülkemizde bu yıla özel sanat çalışmaları yapılıyor. Bunlardan biri de 10. Yıl Marşı’ndan esinlenilerek hazırlanan 100. Yıl Marşı... Kitaplarında; Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları üzerine yoğunlaşan yazar ve doktor Serra Menekay’ın kaleme aldığı “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı-Bin Asır” şiiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysim Dolgun Ildız besteledi. Yakın zamanda YouTube üzerinden yayımlanan marşın çıkış sürecini Menekay ile konuştuk.

‘KUVAYI MİLLİYE’Yİ ÇALIŞIYORUM’

“Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı -Bin Asır” adlı marşın yazılma ve bestelenme sürecini bizimle paylaşır mısınız?

Evet, Aysim Dolgun Ildız marşımızın bestecisi, kendisi 9 Eylül Konservatuvarında hoca, bir doktor öğretim üyesi, Necil Kazım Akses’in öğrencisi! 2021 yılında Aysim beni aradı, Aysim benim çocukluk arkadaşım Ödemiş’ten, dedi ki senin kelimelerle aran o kadar iyi ki, bir şiir yazsan, ben de aram iyi olan notalarla onu bestelesem ve bir yüzüncü yıl marşı yapsak. Fikir böyle çıktı ortaya ve ben hemen şiir kaleme aldım. “Esarete isyankâr kıvılcımlar dağlarda” diye başladı satırlar. Ve nakarat kısmı da ‘Türkün şanlı tarihi geleceğe yol olsun, ne mutlu Türküm diyen nesillerce var olsun” diye! Çünkü zaten son beş yıldır, ben Ege’deki Kuva-yı Milliye’yi, Kurtuluş Savaşı’nı, Mustafa Kemal’i çalışıyorum o yüzden biraz da hazırdı aslında alt yapısı, hemen şiir şekline dönüştürdük. Aysim’de dedim ki; 50. Yıl Marşı’nın derinliği ile 10. Yıl Marşı’nın kolay söylenebilirliği bir arada olsun, öyle bir 100. Yıl Marşı yaratabilir misin? Ve o iki yıldır uğraşıyor, bence gerçekten çok güzel bir beste oldu.

100 KAHRAMAN PROJESİ

100. yıl ile ilgili yeni bir proje var mı ?

Ben her kadının hatta kadınla da sınırlamamak lazım bunu, aydın olan herkesin Cumhuriyete borcu olduğuna inananlardanım. Ve birlikte eğer böyle bir 100. Yıl Marşı yapabilirsek, iki kadın bir arada bunu başarabilirsek eğer, Cumhuriyet’e olan borcumuzun bir taksitini daha ödemiş oluruz diye düşündük.

Tohumluk Vakfı’nın kurucu üyesiyim ve yönetim kurulu üyesiyim. Dolayısıyla STK çalışmalarımız sahada sürüyor. Çok değerli projeler yapıyoruz Tohumluk Vakfı’yla birlikte. Bir tanesinin proje yürütücülüğünü sürdürüyorum, o da 100.yılda 100 kahraman projesi, YouTube canlı yayınlarıyla yakında çıkmaya başlayacağız. 100 kahramanın hayatlarını onar dakikalık videolarla aktarmaya çalışacağız. Çünkü gençlerin daha çok böyle video seyrettiğini biliyoruz. Bu ülkenin nasıl kurtulduğunu, nasıl kurulduğunu anlatmaya çalışacağız gençlere. Bazı videoları ben seslendireceğim, bazılarını vakfımızın başkanı sanatçı Pınar Ayhan seslendirecek. Bunun sonra bir kitap olarak da basılmasını sağlayacağız.

TARİHİ ROMAN YOLDA!

Yazdığınız kitaplar ağırlıklı olarak tarih...

Evet, tarihi roman yazıyorum. Tarih bilmek, bugünü anlamayı ve geleceği kurgulamayı sağlıyor. Zaten aslına bakarsanız Mustafa Kemal’in bu denli doğru öngörülere sahip olmasının ardında da tarihi çok iyi bilmesi ve yaşadığı günü çok iyi okuması var. Bunu yapamayan insanlar geleceği de kurgulayamaz doğal olarak!

Yolda yeni bir kitap var mı?

Bu arada neler yapıyorum dersek bu arada evet yine bir kitap projemiz var, sonbahara geliyor inşallah! Yine bir tarihi roman yolda! Çok da keyifli çünkü çok güzel anılara ulaştım. Çok değerli bir kaynak buldum diyelim. Yine bir bilinmeyen, bir aydınlanma yaşamış olacağız. Bilinmeyen bir kişi üzerinden, yine kurtuluşun ve kuruluşun anlatıldığı bir tarihi roman daha gelecek pek yakında!