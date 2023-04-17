Serra Yılmaz’a İtalya’dan önemli ödül!

İtalya’da 19 senedir tiyatro ve sinema alanında sayısız projeye imza atan usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş kadınlara verilen ‘Minerva- Anna Maria Mammoliti Ödülü’ne değer görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
Serra Yılmaz’a İtalya’dan önemli ödül!
Abone Ol google-news

‘Minerva- Anna Maria Mammoliti, İtalya’da 2009 yılında yaşamını yitiren gazeteci Anna Maria Mammoliti’nin kurucusu olduğu Kadınlar Kulübü’nün girişimiyle 1983’te hayata geçirilen ve İtalya Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülkenin fark yaratan kadınlarına adanan ilk ödülü olma özelliğine sahip.

Serra Yılmaz, bu sene son oyunu Don Kişot ile İtalya’da 200’den fazla sahnede tiyatroseverlerle buluştu.


Serra Yılmaz ödül

İlgili Haberler

12. Suç ve Ceza Filmleri Festivali'nde Serra Yılmaz'a Onur Ödülü verildi

12. Suç ve Ceza Filmleri Festivali'nde Serra Yılmaz'a Onur Ödülü verildi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler