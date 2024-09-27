“Sesin Derinliğine Kromatik Dokunuş” Kültür Yolu Festivali'nde

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:18

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:18

Sanatçı ve akademisyen Özge Gökbulut Özdemir’in disiplinlerarası projesi Ankara Kültür Yolu Festivali’nde yer aldı. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen “Sesin Derinliğine Kromatik Dokunuş” başlıklı proje ve performansta müzik ve resim sahnede buluştu. Kültür-sanat pazarlaması ve sanatla etkileşim üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar yürüten Gökbulut Özdemir’in 23 Eylül 2024 tarihinde CSO Ada sahnesinde gerçekleştirdiği performansta yapmış olduğu çalışma 29 Eylül’e kadar CSO ADA’da izlenebilir.

“Sesin Derinliğine Kromatik Dokunuş”, müzikalitenin ve renklerin birlikteliğine dayanan bir performans sanatı deneyimi sunarak müzik ve resmi eşanlı ve etkişleşimli olarak izleyiciyle buluşturmaktadır. Sanatçı ve akademisyen Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir’in “Sesin Derinliğine Kromatik Dokunuş” isimli projesinde müzik ve resim performansları sahnede eş zamanlı olarak gerçekleşmekte; keman, flüt ve viyolonselden oluşan trio eşliğinde enstrümantal müziğin soyut doğası sanatçının soyut resim performansı için özel bir atmosfer oluşturmaktadır. Müziğin ritmi ve melodisiyle hareket eden fırçalar, tuval üzerinde müziğin seslerini ve duygularını izleyicilere taşımakta ve izleyiciyi müziğin ve resmin soyut dünyasına bir adım atmaya çağırmaktadır.