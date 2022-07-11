Sesinde Aşk Var filminin konusu nedir? Sesinde Aşk Var filminde hangi şarkılar çalıyor?

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:57

16 Ağustos 2019'da vizyona çıkan Sesinde Aşk Var filmi'nde romantik bir öğrenci, okulundaki gitar çalan yetenekli çocuğa âşık olur, ama çok geçmeden, kurduğu hayaller katı büyükbabasının istekleriyle çatışır.



SESİNDE AŞK VAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin ana konusu, Deniz’in, lisenin son sınıfında, hayatına yön vereceği dönemde, karşısına çıkan Rüzgar’a aşık olarak bütün dengesinin bozulmasının hikayesidir.

Rüzgar, Deniz’in sesindeki aşkı, tutkuyu ve tadı keşfeder. Önce sesini duyar ve daha görmeden aşık olur. Deniz, 17 yaşında, gözü çok başarılı olduğu dersleri dışında bir şeyi görmeyen, cıvıl cıvıl, neşe dolu bir genç kızdır. Anne babasını çok küçükken kaybeden Deniz, dedesinin hissettirmeden baskılaması ve yönlendirmesi sonucunda kendisini derslerine vermiştir.

Oysa Deniz’in en büyük zevki ve yeteneği, şarkı söylemesidir. Fakat dedesi Şükrü, kendi geçmişinde yaşadığı bir travma nedeniyle Deniz’i öyle baskılar ki, Deniz en büyük yeteneğinin bu olduğunu bile fark etmemiştir. Ta ki okula yeni gelen bir rüzgara kapılıp gidene kadar. 18 yaşındaki Rüzgar, elinden gitarı düşmeyen tam bir müzik aşığıdır.Deniz, Rüzgar’a ve müziğe kendini kaptırıp gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar.

Bu yolculukta aşkı ona hem kılavuz olacaktır hem de yoldaş. Fakat Deniz’in hiç hesaplayamadığı şey, tüm bu yaşadığı keşif sürecinin dedesinin rahatsızlığını tetiklemesidir.

Deniz kendisini büyüten, tek başına ona aile olan dedesi ile aşkı ve müzik tutkusu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken anne ve babasıyla ilgili büyük sırrı öğrenir ve her şey bir anda tersine döner.

SESİNDE AŞK VAR FİLMİNİN OYUNCULARI VE YÖNETMENİ KİMDİR?

Sesinde Aşk Var filminin yönetmenliğini Osman Taşçı yaptı. Sesinde Aşk Var filminin oyuncu kadrosunda Burak Tozkoparan,Hayal Köseoğlu,Gizem Güneş yer alıyor.

SESİNDE AŞK VAR FİLMİNİN MÜZİKLERİNİ KİM YAPTI?

Filmin müzikleri Barış Aryay tarafından yapıldı.

SESİNDE AŞK VAR FİLMİNDE ÇALANA ŞARKILAR

Kalk Gülümse Yeni Bir Güne

Tastamam

Ellerin Ellerime

Hoş Geldin Aşkım



