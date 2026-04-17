Sessizliğin sesi: Yalnızlık hissini ilmek ilmek işleyen 5 film...

1. Lost in Translation (Bir Konuşabilse - 2003) Tokyo gibi devasa ve ışıklı bir metropolde, dillerini bilmedikleri bir kültürün içinde yollarının kesiştiği iki yabancı... Bill Murray ve Scarlett Johansson başrolde yer alıyor.

2. Uzak (2002) Nuri Bilge Ceylan’ın 7.7 IMDb puanlı bu filmi, şehirli bir fotoğrafçı ile onun yanına iş bulma umuduyla gelen köylü akrabasının, aynı ev içinde birbirlerine nasıl kilometrelerce "uzak" kaldığını anlatır.

3. Her (Aşk - 2013) Teknolojinin bizi birbirimize bağladığını sandığımız bir dünyada, aslında ne kadar izole olduğumuzun hüzünlü bir kanıtı. Joaquin Phoenix’in hayat verdiği Theodore, bir yapay zekaya (Samantha) aşık olduğunda, aslında aradığı şeyin sadece "anlaşılmak" olduğunu fark eder.

4. Aftersun (Güneş Sonrası - 2022) Aftersun, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir kızın, babasıyla Türkiye'de yaptığı tatili konu ediyor. Paul Mescal’ın canlandırdığı baba karakterinin, kızı yanındayken bile hissettiği o derin, içsel ve sessiz hüzün izleyiciyi derinden sarsar.