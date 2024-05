Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ve Dostluğun Sesi Korosu Turneye Başlıyor

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:07

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:07

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, çoksesli müzik alanındaki katkılarıyla tanınan iki korosu ile turneye çıkıyor. Bu yılın ilk durağı Denizli olacak. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Çoksesli Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen ve 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Pamukkale Üniversitesi Korolar Festivali'ne katılacak olan korolar, koro eğitimine ve ülkemizde çoksesli şarkı söyleme geleneğinin oluşmasına hizmet etmeyi amaçlıyor. Festivalde, şef Zuhal Kaynar yönetimindeki Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, Elvan Alpağut Uluçınar piyano eşliğinde 17 Mayıs Cuma günü saat 13.30’da sahne alacak. Ardından, şef Cihan Can yönetimindeki SCAMV Kadınlar Korosu, Mahmut Çelebi piyano, Soner Özer perküsyon ve Mualla Ayözcan mandolin eşliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de konser verecek. Korolar, Hasan Kasapoğlu Konser Salonu’nda klasikler ve farklı ülkelerin çokseslendirilmiş halk türkülerinden oluşan repertuarlarını seslendirecekler. Turnenin ikinci durağı İzmir olacak. Şef Cihan Can yönetimindeki Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00’da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde sahne alacak. 20-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenleniyor ve çoksesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğimizin evrensel boyut kazanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Vakfın desteklediği şef Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki Muammer Sun Eğitişim Korosu ile MÜZED Muammer Sun Karma Korosu, şef İnci Ayağ yönetimindeki Vista Korosu, şef Nilgün Tuzkaya yönetimindeki Ankara Çoksesli Korosu ve Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu da İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde yer alacak.





Kadınlar Korosu





Sevda-Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde 17 Kasım 1999’da kurulan Kadınlar Korosu, kadınların müzikle üretmelerini sağlamak, yarım kalmış eğitimlerini sürdürmek, gizli yeteneklerini ve bastırılmış duygularını açığa çıkarmak, boş zamanları değerlendirmek ve müzikle sevgi, saygı ve dostluk ilişkileri kurmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Koronun şefi Cihan Can, "Bütün Kadınlar Şarkı Söylemeli" sloganıyla müzik yolculuğuna devam ederken, tüm kadınları müziğe davet ediyor.





Dostluğun Sesi Korosu





Ocak 2016’da şef Zuhal Kaynar yönetiminde kurulan Dostluğun Sesi Korosu, çeşitli meslek gruplarından gelen kadınlardan oluşuyor. Repertuarında Türk ezgilerinden dünya halk ezgilerine, 50-60’ların film müziklerinden protest şarkılara kadar geniş bir yelpazeye yer veren koro, bugüne kadar birçok özel konser ve festivale katıldı. Dostluğun Sesi Korosu, sosyal ve kültürel içerikli etkinliklere de konserleriyle katkıda bulunarak, Türk-Amerikan Derneği, Türk-Çin Kadın Dernekleri, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Dil Derneği gibi kuruluşlar yararına konserler verdi.





Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, kadınların müzik yolculuğunu desteklemeye ve çoksesli müziğin tanıtılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.