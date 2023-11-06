Sevda Cenap And Müzik Vakfı Korosu, Ankara CKM'deydi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:29

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle 4 Kasım'da Ankara CKM'de "Cumhuriyet Konseri" düzenledi. Zuhal Kaynar'ın şefliğinde gerçekleşen konsere piyanosuyla Meral Mete eşlik etti. Koroda ise Alev Yücesoy, Ayşen Karacaova, Çiğdem Taşkın, Elvan Göçmen Ertem, F. Zehra Özgür, Feyza Karavelioğlu, Filiz Ergüney, Gonca Erkan, Mürüvvet Işıkdoğan, Nil Özbayrak, Sema Ensari, Sema Özer, Şahika Başer, Zeynep Derinkök; Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Konserde; "Manastırın ortasında var bir havuz", "Şu Dalma'dan geçtin mi?", "Gidem dedim, yarenlerim darıldı" ve "10.Yıl Marşı" seslendirildi.

Dostluğun Sesi Korosu nedir?

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu Şef Zuhal Kaynar yönetiminde Ocak 2016 ‘da başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli meslek gruplarından gelen kadınlardan oluşan Dostluğun Sesi Korosu Türk ezgilerinden dünyanın değişik bölgelerinden halk ezgilerine, 50-60’ların film müziklerinden bugünlere, protest şarkılardan kadın şarkılarına uzanan bir repertuara sahip. 7 yıllık sürede özel konserleri yanında sosyal ve kültürel içerikli birçok etkinliğe konserleriyle katkıda bulunan Dostluğun Sesi Korosu bu anlamda Türk- Amerikan Derneği, Türk-Çin Kadın Dernekleri, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Dil Derneği gibi dernekler yararına konserler vermiştir.