Seyhan Livaneli Öykü Yarışması başvuruları başladı

Bu yıl beşincisi düzenlenen Seyhan Livaneli Öykü Yarışması için başvurular başladı. Katılım için son başvuru tarihi 15 Ekim 2023.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:55
Seyhan Livaneli Öykü Yarışması başvuruları başladı
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Seyhan Livaneli Öykü Yarışması ve Eksik Parça Yayınları tarafından düzenlenen, edebiyat dünyamıza soluk katabilecek yeni yazarlar ortaya çıkarmayı ve yazar Seyhan Livaneli’nin anısını yaşatmayı amaçlayan Seyhan Livaneli Öykü Yarışması bu yıl beşinci kez öykücülerle buluşuyor. Seçici kurulu Zülfü Livaneli, Hakan Akdoğan, Jale Sancak, Gaye Boralıoğlu, Menekşe Toprak, Barış İnce, Zafer Köse’den oluşan yarışmanın bu yılki teması ise "Yol-Göç" olarak açıklandı.

Adaylar, elektronik ortamda veya kağıt baskı olarak yayımlanmamış, başka bir yarışmadan ödül almamış öykülerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar [email protected] göndererek başvuru yapabilecekler. Yarışmaya başvuru koşullarına internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Yarışmanın kazananının 22 Ocak 2024’te açıklanacağı; ödül töreninin ise Nisan 2024’te düzenleneceği duyuruldu.

 


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