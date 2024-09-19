Seyir Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış filmi amfitiyatroda kapalı gişeydi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Seyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, açılışını önceki gün usta yönetmen Francis Ford Coppola’nın 40 yıldır hayalini kurduğu ve bu yıl Cannes’da ilk kez izleyiciyle buluşan “Megalopolis” filmiyle yaptı. Büyük Park Amfitiyatro’daki gösterime Ayvalıklılar büyük ilgi gösterdi; her yaştan izleyici amfitiyatronun perdeyi gören tüm koltuklarını doldurdu.

Festival 22 Eylül Pazar günü sona erecek, o zamana kadar 20 yerli veya yabancı filmin Türkiye’deki ilk gösterimleri Ayvalık’ta yapılacak, birçok filmin gösteriminin ardından film ekipleri izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Toplamda 70’in üzerinde film gösterimi olacak.

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta yapılacak. Bilet fiyatları tam 150 TL, indirimli 100 TL olarak satışta. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ ATÖLYELER

Festival her yıl hem çocuklar hem de sinemacı olmak isteyen gençler için yararlı yan etkinlikler düzenliyor. Geçen yıl ilk kez yapılan “Seyir Çocuk Hafta Sonu” yine 21-22 Eylül’de sinema sevgisini çocuklara aşılayacak. Sabancı Üniversitesi Küçükköy Atölyesi’nde yapılacak ücretsiz atölyelerde çocuklar kendi hayal ettikleri bir öyküyü senaryolaştıracak, çekecek ve seslendirecek. Ailelerin de katılımına açık olacak atölyeler için www.ayvalikff.org/cocuk adresinden katılım formu doldurulabilir, program detayları öğrenilebilir.

GENÇ SİNEMACILARA...

Öte yandan Genç Sinema programı kapsamında ise her yıl başvuru yapan üniversite öğrencileri usta sinemacılardan atölye alıyordu, programa bu yıl ilk kez Kültür İçin Alan’ın katkılarıyla İsveç’ten öğrenciler de katılacak. Azize Tan, açılış töreninde ilerleyen yıllarda yurtdışına da öğrenci göndermek istediklerini ifade etti.

Film öncesi yapılan açılış töreni ve açılış kokteylinde konuşan festivalin direktörü Azize Tan, her geçen sene daha fazla izleyicinin festivale katılım gösterdiğine dikkat çekti. Tan yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki bir hafta boyunca Ayvalık sokaklarını sinemaseverler dolduracak, herkesi bir seanstan bir seansa koşarken, seans aralarında kafelerde oturup birbirleriyle film tartışırken göreceğimiz için büyük bir heyecan içerisindeyiz” diyerek tüm destekçilere ve izleyicilere teşekkür etti.

‘EN ÖNEMLİLERİNDEN OLDU’

Açılış törenine katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Ayvalık Uluslararası Film Festivalimizin bir kültür sanat şöleni olarak Türkiye’deki önemli festivaller arasında yerini aldığını görüyoruz. Böylesi önemli ve uluslararası bir festivalle ülkemizin sinema kültürüne, akademik çalışmalara ve festival takvimine yaptığımız katkıdan dolayı hakikaten mutluyuz, yarınlar için her zamankinden daha fazla umutluyuz” dedi.