“Seyri Turnalar” Sergisi: Pervin Karslı’nın Renkli Dansı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:48

Güncelleme: 17.04.2024 - 14:48

1977 Yomra doğumlu olan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Karslı, görsel sanatlar öğretmenliği yaparken aynı zamanda kendi atölyesinde yaratıcı çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok kişisel sergi ve karma sergiye imza atan sanatçı, bu kez turnaların estetik güzelliğini ve doğanın canlı renklerini soyut bir yorumla izleyicilere sunuyor.

Açılış gününde sanat dünyasının yanı sıra Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay gibi önemli isimler de yer aldı. Balbay, konuşmasında sanatın ve cumhuriyetin değerlerinin kadın sanatçılar tarafından daha da yüceltileceğinin altını çizdi.

Karslı’nın eserleri, Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı ve Artcontact Istanbul gibi önemli etkinliklerde sergilendi ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. “Seyri Turnalar” sergisi, sanatçının doğayla iç içe geçmiş duyarlılığını ve renklerle oynama yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sergi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 25 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.