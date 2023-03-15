Seyyal Taner’den düzene isyan

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:46

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:46

Kaybettiğimiz canlara yanarken, hayata tutunarak geride kalanlar için güçlü olmaya, tam da bu yüzden yüzümüzü güzelliklere dönmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Güzel şarkılara, derdimize ya da isyanlarımıza ortak şarkılara da ihtiyacımız var. Tam da deprem sabahına uyanmadan birkaç gün önce Seyyal Taner sesimizi yükselttiğimiz düzene “yeter” diyen nefis bir şarkı yayımlamıştı. Yavaş yavaş müziklere tutunurken, müzik vitrinine, kaldığımız yerden Seyyal Taner’le ve isyan eden şarkısıyla dönmek istedim.

YETTİ GARİ!

Seyyal Taner bir devrimcidir. O kendine has söyleyişiyle, tarzıyla, tavrıyla da zamana nefis direniyor. Hem 90’lar tadıyla, hem esprili politik göndermesiyle yeni şarkısı “Elma” şahane. Anlayana, şarkının mesajı da gayet yerinde, hele şimdi avaz avaz söylesek yeridir: “Yetti Gari!”

Depremden önce şarkıyı dinler dinlemez şarkının prodüktörü, retro- pop gurusu Hakan Eren’i aramıştım, hatta zevkten dört köşe bir halde, Ossi Müzik etiketiyle yayımlanan şarkının iyi bir pop şarkısı olmakla kalmadığını, Seyyal Taner’e çok yakıştığını ve protesto tavrına da bayıldığımı anlatmıştım. O gece Twitter üzerinden ilk yaptığım yoruma, Seyyal Taner de kendi hesabı üzerinden: “Cenkçim çok güzel özetlemişsin”, demişti, uçmuştum. Sevgili Seyyal Taner, siz de çok iyi iş çıkarmışsınız. Üzülerek söylüyorum ki, kimi büyük sesler ve ikonlar kendilerine uygun şarkılar seçmeyi pek beceremeyebiliyorlar ve dinlemesi bile üzüyor ama sizin mükemmel seçiminizle, söyleyiş tarzınıza uygun bir havada ve yine o meşhur enerjinizle adeta kafa tutan şarkınız sizi yine parlatıyor. Bu göndermelerle dolu projenin koordinatörlüğünde Pelin Kakırman yer alıyor. Şarkını sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Sadettin Dayıoğlu ve Ödül Erdoğan’a ait. Parçanın düzenlemesi de yine Ödül Erdoğan imzası taşıyor. Bu arada yönetmen koltuğunda Gökhan Özdemir’in oturduğu klibe de bir ara mutlaka göz atın. 8 dansçıyla Seyyal Taner; şarkıda çevre, iklim, ekonomi derken giderek karanlığına düştüğümüz tüm dünyaya haykırıyor ama Tarkan’ın “Geççek” şarkısı gibi bizim memlekete çok yakışıyor. Ne var ki bizdeki karanlık dünya ile yarışır, yediğimiz de elma değil ayva.