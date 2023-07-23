Sezen Aksu'dan yeni şarkı ‘Kıra Döke’

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:33

Sahnelere veda eden şarkıcı Sezen Aksu, “Kıra Döke” adlı yeni şarkısının sözlerini Facebook hesabından duyurdu.

Albüm çalışmalarına devam ettiğini belirten Aksu, “Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. ‘Kıra Döke’ insanı yormayan hafif bir şarkı” açıklamasında bulundu.