2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Beykoz’da oyunu kullandı

Dünlü sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu İstanbul Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:25
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Beykoz’da oyunu kullandı
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Sezen Aksu, sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi.

Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.


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