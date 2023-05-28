Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Beykoz’da oyunu kullandı
Dünlü sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu İstanbul Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.
Sezen Aksu, sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi.
Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.
Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.
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