Sezen Aksu'nun ‘Avcı’ şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Sezen Aksu’nun, kendisini hedef alan “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı “Avcı” başlıklı şarkısının sözleri 35 dile çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00
Sezen Aksu'nun ‘Avcı’ şarkısı 35 farklı dile çevrildi
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Şahane Bir Şey Yaşamak, şarkısındaki sözler nedeniyle günlerdir hedef gösterilen Sezen Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ima ederek söylediği “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı “Avcı” başlıklı şarkısının sözleri 35 dile çevrildi.

Sosyal medyada "Avcı" şarkısını çevirip paylaşanlar birbirlerini alıntıladı ve destek mesajları da ekledi. Şarkının şimdiye kadar çevrildiği diller şöyle:

Ermenice, Kürtçe, Süryanice, Hemşince, Arapça, Danca, Zazaca, Smirneyka, Almanca, Rusça, Baskça, Romani, Çince, Yunanca, Azerice, Çerkesce, Gürcüce, Portekizce, Bulgarca, İspanyolca, Latince, Farsça, Arnavutça, Japonca, Hollandaca, Osmanlıca, Yugoslavca, Macarca, İbranice, Zuluca, İsveçce, Tayca, Elfçe, Tatarca.


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