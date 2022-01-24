Sezen Aksu'nun ‘Avcı’ şarkısı 35 farklı dile çevrildi
Sezen Aksu’nun, kendisini hedef alan “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı “Avcı” başlıklı şarkısının sözleri 35 dile çevrildi.
Şahane Bir Şey Yaşamak, şarkısındaki sözler nedeniyle günlerdir hedef gösterilen Sezen Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ima ederek söylediği “Dilini koparırız” sözleri üzerine yazdığı “Avcı” başlıklı şarkısının sözleri 35 dile çevrildi.
Sosyal medyada "Avcı" şarkısını çevirip paylaşanlar birbirlerini alıntıladı ve destek mesajları da ekledi. Şarkının şimdiye kadar çevrildiği diller şöyle:
Ermenice, Kürtçe, Süryanice, Hemşince, Arapça, Danca, Zazaca, Smirneyka, Almanca, Rusça, Baskça, Romani, Çince, Yunanca, Azerice, Çerkesce, Gürcüce, Portekizce, Bulgarca, İspanyolca, Latince, Farsça, Arnavutça, Japonca, Hollandaca, Osmanlıca, Yugoslavca, Macarca, İbranice, Zuluca, İsveçce, Tayca, Elfçe, Tatarca.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Geleceğimize sahip çıkmak!...
- Uğur Mumcu’yu yitirdiğimiz gün!
- Mumcu hep haklıydı - Hilmi TAŞKIN
- ‘Bir pulsuz dilekçe’ - Yıldız AKALIN
- Sönmeyen ışık: Uğur Mumcu - Daver DARENDE
- İstanbul'da park halindeki otomobil yandı: 1 kişi öldü
- Bolu Dağı D-100 Karayolu ulaşıma kontrollü açıldı
- İstanbul-Ankara yolunda bekleme yerleri açıklandı
- İstanbul'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı
- Varank ile Dönmez’den elektrik ve doğalgaz açıklaması