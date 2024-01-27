Shakespeare ve ilham perisi

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:35

Özlem Elmalıoğlu’nun yazdığı, Gürhan Elmalıoğlu’nun yönettiği “Shakespeare’in Perileri” adlı çocuk oyunu yarıyıl tatilinde de Türkiye’yi geziyor. Bir aile oyunu gibi olan çocuk oyununda Özlem-Gürhan Elmalıoğlu ve kızları Defne Nil Elmalıoğlu rol alıyor. Müzikli ve eğitici bir oyun kaleme alan Özlem Elmalıoğlu, oyunda William Shakespeare’i de tanıtıyor çocuklara. Oyunculukların başarılı, müziklerin eğlenceli olduğu “Shakespeare’in Perileri”nde geçmiş ve geleceği bir arada görüyoruz.

Shakespeare’in döneminden bugüne eserleri hâlâ yaşamaya devam ediyor. Oyunları, şiirleri ve karakterler hâlâ güncelliğini koruyor gibi vurguların yapıldığı oyunda, başarmak için yeteneğin tek başına yeterli olmadığı, önemli olanın amaca giden yolda, zorluklar karşısında pes etmeden gayret göstermek olduğunun altını çiziyor yazar.

YAZAMAYAN SHAKESPEARE

Oyun dekorlarının, ışık ve kostüm tasarımının dikkat çektiği oyunun konusu kısaca şöyle: Ortaokul öğrencisi olan Peri’nin Türkçe dersi için bir hikâye yazması gerekir. Ödevini yapmayı son güne bırakan Peri bir kitabevine gider. Bu son derece gizemli yerde gördüğü Shakespeare kitaplarına bakıp onun bunca hikâyeyi nasıl yazdığını merak eder. Peri’ye göre Shakespeare doğuştan yeteneklidir. Kendisinde böyle bir yeteneğin olmadığını düşünen Peri, tam pes etmek üzereyken Shakespeare’i bir kez olsun görebilmeyi diler ve birdenbire açılan gizli bir geçitten geçerek kendisini Shakespeare’in döneminde hatta onun odasında bulur. Ama beklediğinin aksine Shakespeare bir türlü yazamamaktadır. Onunla karşılaştığında kendisinin çağlar ötesinden geldiğini kanıtlamaya uğraşır. Shakespeare’in değişime dirençli yardımcısı Mary’nin onlara katılmasıyla aralarında bazı atışmalar yaşansa da sonunda her şey tatlıya bağlanır. Ama şimdi ortada başka bir sorun vardır. Peri kendi zamanına ve evine geri dönebilecek midir?

Bunun cevabı oyunda saklı...