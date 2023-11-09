Sıcak Kafa'nın yazarı Afşin Kum'dan yeni kitap geliyor!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:45

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:45

Afşin Kum'un 19 çarpıcı öyküden oluşan ilk öykü kitabı Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru geliyor. Ödüllü yazar Afşin Kum, Sıcak Kafa ve Kübra’dan sonra Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru ile okurların karşısında.

HEYECAN VERİCİ BİR YOLCULUK...

Transfer olan ruhlar, yavaş ölen bedenler, sistemin maymunları, mahallenin yamyamları, duvarlara toslayan arzular, çeneleri kıran gülleler ve gökten yağan traktörler arasında soluk soluğa bir yolculuk...

SICAK KAFA'DAN SONRA KÜBRA DA NETFLİX'TE!

Sıcak Kafa; Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Şevket Çoruh gibi usta isimleri bir araya getiren dizi Netflix'te yerli yapımlar arasında en çok izlenenlerden birri olmuştu. Sıcak Kaa'dan sonra Kübra de Netflix'e geliyor. Dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı. İşte konusu:

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.