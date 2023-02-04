Sıcak Kafa dizisi iptal mi edildi? Sıcak Kafa dizisinin ikinci sezonu olacak mı?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:32

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:32

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan Sıcak Kafa dizisinin devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay üstlendiği dizi için ''Sıcak Kafa dizisinin ikinci sezonu olacak mı?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

SICAK KAFA DİZİSİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Dijital yayın platformu Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’nın ikinci sezonu iptal edildi.

SICAK KAFA DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU OLACAK MI?

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi. Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.

Netflix’ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



