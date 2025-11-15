Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz ile Mavi Ay vizyonda

Sihirbazlar Çetesi (2013/ Louis Leterrier), Sihirbazlar Çetesi 2’nin (2016/ Jon M. Chu) ardından dokuz yıl sonra gelen Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz, uzun zamandır serinin devamını bekleyen hayranlarını sevindirdi.

Dört Atlı’nın karakteristik mizahlarını koruyarak dönüşünü, dünyadaki son değişimleri eleştirmek için Ruben Fleischer kamera arkasına geçti. Açılış sekansında karizmatik, kibirli, kontrolcü sihirbaz J. Daniel Atlas’ın “Sihir dünyasında kaybolan her şey, yeniden ortaya çıkar. Geri dönmek çok güzel” dediği gibi izleyiciyi bu kez daha çok sihir, daha çok aksiyon, daha çok illüzyon bekliyor.

Atlas ekibi toplamıştır: Sempatik ve alaycı Merritt, yaramaz kız Henley, kilit açma uzmanı Jack. Eski gruba sokak sihirbazlığı, dijital hack’leme yapan teknoloji meraklısı genç illüzyonistler de katılır; Charlie zeki, çözümcüdür, Bosco değişkendir, June uyumlu, dövüş sanatlarında ustadır.

KALP ELMASININ PEŞİNDE

Dünyanın en büyük elması kalp elması savaş lordları, silah tüccarları, insan tacirlerine elmas satarak karapara aklayan Vanderberg şirketinin sahibesi Veronika Vanderberg’in elindedir.

Şeytani bir elmas tüccarı olan, Flaman aksanlı, İngiliz soğukkanlılığı taşıyan Veronika filmin kötü kadınıdır. Oyuncular arasındaki uyum çok başarılıdır. Senaryo beklenmeyen hamleler yaparak izleyiciyi şaşırtır, Veronika karakteri etrafında gerilim yaratır. Ustaca dengelenmiş bir mizah, daha fazla efekt, tempo, görkem vardır. Sihir numaraları birbiri ardına gelir.

Kovalamaca Abu Dhabi, Antwerp, New York, Toronto kentlerinde devam eder. Fleischer devam filmini modernleştirir, dünyanın bugünkü durumunu göz önüne alarak herkesin daha fazla sihre gereksinimi olduğunu vurgular. Atlılar’dan Thaddeus, Dylan, Lula da karşımıza çıkarlar.

Yapım tasarımları, efektler etkileyicidir. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Rosamund Pike, Isla Fischer, Dave Franco, Dominic Sessa, Justice Smith, Ariane Greenblatt, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Lizzy Caplan’ın oynadığı Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz aksiyon-gerilim-komedisuç türlerini harmanlayan eğlenceli, sürükleyici bir film.

SANATTA ÖDÜN VERİLMEZ

1943, İkinci Dünya Savaşı’nın endişe verici atmosferi ABD’nin üstünü kaplamıştır. Richard Rodgers ile Oscar Hammerstein II’nin besteleyip sözlerini yazdığı müzikal “Oklahoma!” bu sıkıntıyı az da olsa hafifletecektir. Yönetmen Richard Linklater daha ilginç bir portreyi; Rodgers’ın eski ortağı, söz yazarı, yalnız yaşayan Larry Hart’ın hikayesini anlatmayı yeğlemiştir.

Senarist, yazar Robert Kaplow’dur, yönetmen yazarın Me and Orson Welles’ini sinemaya uyarlamıştır (2008). 47 yaşındaki alkolik, biseksüel Larry ülkenin en iyi söz yazarıdır, “Oklahoma!” prömiyerini kutlamak için tiyatrodan restorana gider. Rodgers’la Hammerstein’ın arkadaşlarıyla dolu bu akşam hem komik hem trajiktir. Larry, Yale’de dramatürji eğitimi gören 20 yaşındaki Elizabeth’in gelmesini heyecanla bekler.

My Funny Valentine, Blue Moon, Manhattan, Lady is a Tramp gibi ünlü müzikal komedilerin sözlerini yazan Larry karakteri için Linklater, Boyhood, Before Sunrise üçlemesinde uzun yıllar çalıştığı aktörü Ethan Hawke’ı seçmiştir. Fazla milliyetçi olduğu için müzikali sıradan bulan Larry ile Richard tartışır. Rodgers’a göre sanat iştir, Hart’sa sanatından ödün vermez. Gece boyunca sanatta iki anlayış olduğunu anlarız: Seyircinin varsayılan beklentilerini beslemek için duyguya öncelik vermek ya da gücendirme riskine karşın mizahı feda etmemek.

Optik yanılsamalarla, perspektifle, kamera devinimleriyle gerçek sanatçının ne denli yalnız olduğuna odaklanılır, tek mekânda geçen film durağanlıktan uzaklaştırılır.

Ethan Hawke, Andrew Scott, Margaret Qualley, Bobby Cannavale’nin oynadığı biyografik çalışma Mavi Ay, 1940’ların değer yargılarını, atmosferini başarıyla anlatır. Gerçek sanatçı Larry Hart’ta Ethan Hawke yetkin bir performans sunar.

Andrew Scott, Rodgers rolüyle Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.