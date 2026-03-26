'Sihirli Flüt Şefika Kutluer'den AKM'de konser

New York Times eleştirmenlerinin attığı vbaşlık olan “Sihirli Flüt” unvanı ile anılan, dünyaca ünlü flüt virtüözümüz, UNICEF’in İyi Niyet elçisi, Şefika Kutluer 29 Mart akşamı İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda vereceği flüt resitali ile sanatseverlerle buluşacak.

Klasik müziğin önemli bestecileri Tchaikovsky, M. Ravel, A. Doppler, F. Poulenc, J. Elizondo ve A. Piazzola'nın eserlerinin seslendirileceği konserde Kutluer, kendisi için yapılmış bestelerle birlikte annesi için bestelediği “Melek Annem’e Ağıt” isimli eseri de sahneye taşıyacak. Konserde Kutluer’e piyanist Natalia Barish eşlik edecek.