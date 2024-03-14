Sinema dünyası yasta: Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlanıyor

Arif Keskiner, bugün saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tören sonrası öğlen Teşvikiye Camisi’nden uğurlanacak ve Kilyos Demirciköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:19
Sinema dünyası yasta: Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlanıyor
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Arif Keskiner, bugün saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tören sonrası öğlen Teşvikiye Camisi’nden uğurlanacak ve Kilyos Demirciköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yeşilçam zamanı sinema sektörünün birlikte çokça vakit geçirdiği Çiçek Bar'ın (Sinema Sevenler Derneği Lokali) sahibi Arif Keskiner’in ardından sanatçılar yasa boğuldu. Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabından “40 yıllık dostumdu. Binlerce dostu vardı zaten. Çokça sinemaseverin de hocasıydı. Abi yarısıydı çokklarımız için. Ünlü mü ünlü Çiçek Bar kurucularındandı. Çiçek gibi adamdı zaten. Çok üzgünüm” mesajını paylaştı. Ayşegül Aldinç ise “Güzelim insanlar bir bir veda ediyor. Dostluğunla çiçeklenen güzel yıllara tanıklık etmenin mutluluğu hüzne mi dönecekti? Güle güle Çiçek Arif, huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı. Nedim Saban, “Bir dönemin en güzel sohbetleri, sanat buluşmaları onun mekânında yapılırdı. Sinema afişleriyle donatılan mekâna Yeşilçam’ın en büyük yıldızları gelir, dünyayı terk ettiklerinde anı defteri açılırdı. Çiçek Arif artık ne yazık ki yok” dedi.
Adana Altın Koza Film Festivali de “Altın Koza Film Festivali Onur Ödüllü Arif Keskiner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” mesajını paylaştı.


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