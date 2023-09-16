Sinema şöleni başladı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Açılış töreninde Mey|Diageo’nun verdiği “Yeni Bir...” ödülünün sahibi açıklandı. Seçici kurulu oluşturan Tayfun Pirselimoğlu, Dilde Mahalli, Eytan İpeker, Nil Kural ve Selen Uçer’in de katıldığı törende ödül bu yıl “yeni bir senarist” başlığı altında verildi. Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle ödüle değer görülen Umut Subaşı, açılış töreninde ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu’ndan aldı. Açılış gecesi, Todd Haynes’in yönettiği Bir Skandalın Peşinde / May December filminin Türkiye’deki ilk gösterimiyle sona erdi.

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Ayvalık Uluslararası Film Festivali, eylül aylarında aynı tarihlerde düzenlendiği Adana Altın Koza ile birlikte “festival sezonunun” başlangıcını haber veriyor. Yaz mevsiminin son demleri yaşanırken özel tişörtleriyle gezen festival gönüllülerine, sinemaların önünde kuyruğa giren sanatseverlere ve gösterimlere katılmayı bekleyen ünlü isimlere Ayvalık sokaklarında rastlamak mümkün. Bir yarışması ve bir sürü kategoride jürisi olmayan festival, bu yönüyle de bütün sinemacılar için “salt” bir sinema şöleni izlenimi yaratıyor.

‘YARINLAR İÇİN UMUTLUYUZ’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Uluslararası Film Festivali’mizin de bir kültür sanat şöleni olarak Türkiye’deki önemli festivaller arasında yerini aldığını görüyoruz. Böylesi önemli ve uluslararası bir festivalle ülkemizin sinema kültürüne, akademik çalışmalara ve festival takvimine yaptığımız katkıdan dolayı hakikaten mutluyuz, yarınlar için her zamankinden daha fazla umutluyuz” dedi. Festival direktörü Azize Tan’ın ise festival gönüllülerini sahneye çıkarıp amfi tiyatroyu dolduran izleyicilere alkışlatması da gecenin şık hareketiydi. Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 19 Eylül’e kadar sürecek.