Sinemalarda 5 film vizyona girecek...

23.04.2026 20:31:00
Sinema salonlarında bu hafta animasyon, dram ve aksiyon türlerinde 5 film sinemaseverlerle buluşacak.

24 Nisan Cuma günü sinemada yer alan filmlerin yanı sıra Geçmişin Kokusu, Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak, 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu, Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri ve Marakuda: Taş Devri Efsanesi filmleri vizyona girecek.

 

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak

Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan ve distopik bir gelecekte geçen serinin ikinci filmi "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak", Katniss Everdeen ve Peeta Mellark'ın 74. Açlık Oyunları'nı kazanıp evlerine döndükten sonra Capitol'e karşı bir isyanın kıvılcımını yakmalarını konu alıyor.

ABD yapımı filmin başrollerini, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth paylaşıyor.

Geçmişin Kokusu

Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan TRT ortak yapımı "Geçmişin Kokusu" filmi, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alıyor.

Serkan Özarslan'ın yönettiği filmde, Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu rol alıyor.

1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu

Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği animasyon film "1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu", Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak liderliğe uzanan yolculuğunu anlatıyor. Selanik'te başlayan hikaye, Atatürk'ün karakterini şekillendiren olaylar ve değerler üzerinden ilerlerken, bir liderin nasıl doğduğunu etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Fransa ve Kanada ortak yapımı "Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri" filmi, gizemli bir etkinin ardından kontrolden çıkan bir hayvanat bahçesinde geçen soluksuz bir macera sunuyor.

Marakuda: Taş Devri Efsanesi

Viktor Glukhushin'in yönettiği animasyon "Marakuda: Taş Devri Efsanesi", kendini kanıtlamak isteyen genç bir kabile üyesinin fantastik yolculuğunu konu alıyor.

