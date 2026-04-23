Sinemalarda 5 film vizyona girecek...

24 Nisan Cuma günü sinemada yer alan filmlerin yanı sıra Geçmişin Kokusu, Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak, 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu, Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri ve Marakuda: Taş Devri Efsanesi filmleri vizyona girecek.

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan ve distopik bir gelecekte geçen serinin ikinci filmi "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak", Katniss Everdeen ve Peeta Mellark'ın 74. Açlık Oyunları'nı kazanıp evlerine döndükten sonra Capitol'e karşı bir isyanın kıvılcımını yakmalarını konu alıyor. ABD yapımı filmin başrollerini, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth paylaşıyor.

Geçmişin Kokusu Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan TRT ortak yapımı "Geçmişin Kokusu" filmi, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alıyor. Serkan Özarslan'ın yönettiği filmde, Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu rol alıyor.

1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği animasyon film "1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu", Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak liderliğe uzanan yolculuğunu anlatıyor. Selanik'te başlayan hikaye, Atatürk'ün karakterini şekillendiren olaylar ve değerler üzerinden ilerlerken, bir liderin nasıl doğduğunu etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Fransa ve Kanada ortak yapımı "Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri" filmi, gizemli bir etkinin ardından kontrolden çıkan bir hayvanat bahçesinde geçen soluksuz bir macera sunuyor.