Sinemalarda bu hafta 11 film vizyona girecek... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra 11 film vizyona girecek. Beyazperdede 13 Mart Cuma gününden itibaren yer alacak filmler arasında Rayların Ötesinde, Senden Geriye Kalan, Dedektif Reptır, Cadılar Bayramı Katliamı, Kayıp Kaplan, Cahim 2, Dino Ailesi, Deccal 3, Solo Mio, Şarkıcı Balina ve Savaş Üstüne Savaş var. İşte bu haftanın filmleri...

Savaş Üstüne Savaş Film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar öncesinde kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş olan bir devlet görevlisinin kızının peşine düşmesi sonrası eski yoldaşlarıyla birlikte kızını kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

Rayların Ötesinde Başak, rekabetçi, başarılı ve takıntılı bir reklamcıdır. Kanserle yıllardır süren savaşını kaybetmektedir. Tüm rakiplerinden ve sosyal çevresinden uzakta, sessiz bir kasabada trenin önüne atlayarak intihar etmeyi planlar. Ancak hat çökmüştür, onu ölüme götürecek tren bir türlü gelmez. Rayların arasında, çiftçilerin ekinlere zarar verdikleri için sıcakta ölüme terk ettikleri kaplumbağalarla karşılaşır. Ölümün sessizliğini ararken, hayatın tuhaf ve belirsiz yüzü yavaşça karşısına çıkar.

Senden Geriye Kalan Sevgilisiyle geçirdiği kusursuz bir günün ardından Kenna affedilemez bir hata yapar ve hapse girer. Yedi yıl sonra, Kenna Wyoming’deki kasabasına döner; hayatını yeniden kurmak ve hiç tanıyamadığı küçük kızı Diem ile yeniden bir araya gelme şansı kazanmak ister. Ancak Diem’in velayetini üstlenen büyükbabası ve büyükannesi, Kenna’nın kızını görme çabalarını kararlılıkla reddeder. Bunun üzerine Kenna, eski NFL oyuncusu ve yerel bar sahibi Ledger ile beklenmedik bir şefkat ve daha da derin bir bağ keşfeder. Aralarındaki gizli ilişki ilerledikçe, her ikisi için de tehlikeler büyür; Kenna’yı kalp kırıklığına ve sonunda ikinci bir şans umuduna götürür.

Cadılar Bayramı Katliamı Bir okul müdürü olan Steven (Dylan Baker) ay ışıgıyla birlikte gözü dönmüş seri bir katile dönüşür ve beklenen dönüşüm için bir bakirenin (Anna Paquin) kanına ihtiyacı vardır. Bir grup genç son derece ölümcül sonuçlara yol açacak bir şaka yaparlar, bu sırada yaşlı bir cadı (Brian Cox) haylaz 'şaka yada şeker şeytanı'na karşı savaş vermekedir. Halloween filmleri arasında zirveye oynayan Cadılar Bayramı Katliamı, ürkütücü dört hikaye ile adına yakışır şekilde Cadılar Bayramı gecesinde korkunun derinliklerine iniyor...

Solo Mio Evlenmek üzere olduğu İtalya’daki düğününde, sevgilisi tarafından terk edilen Matt, tek başına balayı gezisine çıkar. Roma’da yalnız kaldığı bu tatilde yeni insanlarla tanışır ve yaşadığı bu yolculuk, onun hem kendini hem de aşkı yeniden keşfetmesini sağlar.

Dedektif Reptır Dedektif Reptır liderliğindeki bir grup araştırmacı, çevrelerinde meydana gelen ve açıklanması güç görünen ilginç olayları aydınlatmak üzere görevlendirilir. Ekip, her yeni vakada farklı ipuçlarını bir araya getirerek olayların ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Araştırmaları boyunca karşılaştıkları engelleri aşmak için stratejik düşünme yöntemlerini ve kolektif çalışma becerilerini kullanırlar. Hikaye süreci, karakterlerin karşılaştıkları problemleri mantık yürüterek ve dayanışma içerisinde nasıl çözümlediklerine odaklanır. Ekip üyeleri, bireysel yeteneklerini ortak bir amaç doğrultusunda birleştirerek gizemleri çözerken, izleyicilere olay örgüsü üzerinden problem çözme ve takım ruhunun önemi aktarılır.

Kayıp Kaplan Teo henüz yavruyken gizemli bir şekilde ailesinden ayrılır ve onu bulan sıra dışı bir güreşçi kanguru ailesi tarafından evlat edinilir. Güçlü, disiplinli ve biraz da komik olan bu aile, Teo’yu kendi çocukları gibi büyütür. Onların dünyasında güçlü olmayı ve asla pes etmemeyi öğrenir. Büyüdüğünde ise kendi ailesini ve kökleri merak etmeye başlar. Teo, gerçek yuvasını bulmak ve tehlike altındaki anavatanını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu yolculuk boyunca dostluk, cesaret ve fedakârlığın gerçek anlamını keşfeder.

Dino Ailesi Doktor olan baba, bir zamanlar ünlü paleontoloji müzesini kurtarmakla meşguldür. Doktor'un oğlu Fil karşılıksız aşk acısı çekerken, kızı Linda ise bilgisayar oyunları dünyasında kaybolmuş durumdadır. Ailenin gizli bir portal aracılığıyla tarih öncesi dünyaya adım attığı gün her şey değişir. Kendilerini en tatsız ve tehlikeli koşullarda bulan ikili, bir şekilde hayatta kalmak ve birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Şarkıcı Balina Genç kambur balina Vincent, anne babasını kaybetmiş ve kendi yeteneklerinden şüphe eden bir balinadır. Dev bir deniz canavarının buzdağından kurtulup tüm denizleri tehdit etmesiyle, Vincent; sadık balık dadısı Walter ve sağır orka Darya ile birlikte, okyanusun derinliklerine doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Korkularıyla yüzleşmek ve okyanusları kurtarmak için kendi sihirli şarkısını bulmak zorundadır.

Cahim 2 Defne’nin 18. yaşından sonra tuhaf davranışları ve ailede görülmemiş derecede garip semptomlar sonrası Defne’nin annesi Kader kızının iyileşmesi için nörolog Nihat Karahan’a ulaşır. Nihat Karahan bu vakanın tahmin edilenden daha karanlık ve derin olduğunun farkındadır. Havas ilmi üzerinde ileri derecede bilgi sahibi olan geçmişte de tanıdığı Mustafa Faruk Akad’ın yanına gelerek ondan destek ister. Tüm araştırmalarını kamera kaydına alan Nihat Karahan, yıllar önce yaşanan bu korkunç olayı ve tüm kötülükleri gözler önüne serer…