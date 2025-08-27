Sinemalarda bu hafta: Kara Şövalye, İncir Reçeli 2, Güller ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan yapımların yanı sıra bu hafta beyazperdede yeni hikayeler yer alacak. Vizyona girecek filmler arasında Güller, Suçüstü, Büyük Yarış, Büyük Zafer, Çıkış 8, Jaws, Son Kabadayı, Kara Şövalye, İncir Reçeli 2, Aşk Tesadüfleri Sever, Son Osmanlı: Yandım Ali yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

KARA ŞÖVALYE Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinin ikinci filmi olan Kara Şövalye, Gotham'ı tehdit eden Joker'i durdurmak için Batman'in verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor. Film, kahramanın ahlaki değerlerinin ve adalet anlayışının sınırlarını sorgularken, Heath Ledger'ın Joker karakterine hayat veren performansı, sonraki süper kötü karakterler için bir referans noktası belirliyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER Deniz ve Özgür, hep özledikleri Ankara’dan kopmuş, İstanbul’da yolları kesişen iki yabancı tanıdıktır. Aynı mahallede büyüyüp aynı şehirde aynı havayı solumuş olsalar da, doğumlarından İstanbul’da karşılaştıkları güne dek birbirlerinin hayatlarına defalarca dokunmuşlardır. Geçmişlerinin izinden gelen görünmez bir işaretle İstanbul’da tesadüfen karşılaşmaları, onları yıllar önce ıskaladıkları bir aşka geri götürür. Çocukluklarının sıcaklığına ve gençliklerinde kaçırdıkları sevgiye tutunan bu iki kalbin hikâyesi, hayatın sürprizlerine, kaderin ince oyunlarına ve sevmenin zamansızlığına dair unutulmaz bir masal anlatır.

İNCİR REÇELİ 2 İlk film İncir Reçeli'nde sevdiği kadını kaybeden Metin, bu filmde derin bir yalnızlığın içindedir. Bir barda şarkılar söyleyerek ve yitirdiklerinin yasını tutarak yaşamını sürdüren Metin'in karşısına hiç beklemediği bir anda Gizem çıkar. Gizem, Metin'e en azından biri için "biri olmak" gerektiğini anlatır. Hem yalnızlıkları hem de acıları benzeyen bu iki insan, birbirlerine şifa olabilecek midir?

JAWS Long Island açıklarında devasa bir katil köpek balığı kaos yaratınca, yerel polis şefi, bir deniz biyoloğu ve deneyimli bir denizci canavarı avlamak için bir araya gelir.

GÜLLER Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.

SUÇÜSTÜ Lise yıllarında beyzbol sahalarının parlayan yıldızı olan Hank Thompson, artık salaş bir barda sakin bir yaşam sürerken, punk-rockçı komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle hayatı bir anda altüst olur. Tehlikeli gangsterlerle dolu ölümcül bir oyunun içine sürüklenen Hank, anlam veremediği bu kaostan kurtulabilmek için sahip olduğu tüm hayatta kalma içgüdülerini devreye sokmak zorunda kalır.

ÇIKIŞ 8 Bir adam, kendisini bir yeraltı geçidinde kaybolmuş bulur ve gizemli bir "rehberin" peşinden gider. Ancak geçidin derinliklerine indikçe, ardı ardına garip olaylar yaşamaya başlar ve gerçeklik ile yanılsama arasındaki çizgi bulanıklaşır. Adam, bu esrarengiz mekanda sıkışıp kaldığını fark ederken, geçitten kaçıp kurtulup kurtulamayacağı belirsizliğini korur.

SON KABADAYI Yönetmen koltuğunda Çiğdem Eğin'in oturduğu aksiyon türündeki "Son Kabadayı" filminin oyuncu kadrosunda Selçuk Kılıç, Dilara Kırmıt, Cahit Kayaoğlu, Edip Çapanoğlu, Mustafa Zeren gibi isimler yer alıyor.

SON OSMANLI: YANDIM ALİ İstanbul'un işgal altında olduğu karanlık yıllarda, yedi düvelin Osmanlı'ya karşı bayrak açtığı Kurtuluş Savaşı'nın farklı cephelerinde geçen bu yapım, ayrı konumlarda bulunan iki insanın hayatını konu alıyor. Bu tarihi hikayede, İstanbul Boğazı'na demirlemiş düşman ordularını görünce "Geldikleri gibi giderler" diyen büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ile evli sevgilisini kaçırıp Viyana'ya gitme planları yapan, donanmadan terhis edilmiş Yandım Ali'nin hayatları kesişir. Yolları bir gün kesiştiğinde, Yandım Ali için hayat, planladığından çok daha farklı bir yönde akmaya başlar; artık memleketin kurtuluşundan ümidi kesmiş bir külhanbeyi değil, bu kurtuluş için mücadele eden bir savaşçı halini almıştır.

BÜYÜK ZAFER Animasyon film, 26 Ağustos’ta Kocatepe’den başlayıp 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlanan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ni konu ediniyor.