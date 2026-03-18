Sinemalarda bu hafta 6 film vizyona girecek... İşte bu haftanın filmleri!

Sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra 20 Mart Cuma günü Saklambaç 2, Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi, Kurtuluş Projesi, Çatlı, Hammal: Güvercin Terbiyecisi ve Kardeşler Araştırma filmleri vizyona girecek. İşte, bu haftanın filmleri...

Kurtuluş Projesi Film, dünyanın kurtuluşu için uzayda bir gizemi çözmesi gereken bir fen bilgisi öğretmeninin hikâyesini anlatıyor.

Saklambaç 2 Le Domas ailesinin ölümcül saldırısından sağ kurtulan Grace, kabus dolu oyunun henüz bitmediğini fark eder. Artık çok daha büyük ve tehlikeli bir mücadelenin içindedir. Bu kez yanında yıllardır görüşmediği kız kardeşi Faith vardır. Grace’in amacı yalnızca hayatta kalmak değildir; kız kardeşini korumak ve dünyayı kontrol eden Konsey’in “Yüksek Koltuğu”nu ele geçirmek zorundadır. Ancak taht için yarışan dört rakip aile, Grace’i avlamak üzere harekete geçmiştir. Bu ölümcül mücadelenin kazananı, her şeye hükmedecektir.

Hammal: Güvercin Terbiyecisi Kırmızı ışıkta aniden yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan Tamer, geçirdiği kaza sonucunda eşini ve kızını kaybederken kendisi de tekerlekli sandalyeye mahkûm olur. Hayata tutunma motivasyonunu yitiren Tamer’in yolu, Asperger sendromlu ve çevresi tarafından "yarım akıllı" olarak nitelendirilen hamal Safa ile kesişir. Safa’nın ısrarlı takibi ve sürekli af dileme çabalarıyla başlayan bu süreç, zamanla ikili arasında derin bir arkadaşlığa dönüşür.

Kardeşler Araştırma Orhan ve Erhan, Londra’daki rutin bir soruşturmayı tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde, devlet destekli son derece hassas bir gizli görevin içine çekilirler. İngiliz bir diplomatla bağlantılı bu görevde ikili, kısa sürede ülke gündemini ve siyasi dengeleri etkileyebilecek karmaşık bir ağın ortasında kalır. Koray Şahin ve Murat Kaman’ın yönettiği yapım, dedektif kardeşlerin bu zorlu ve tehlikeli süreçte verdikleri aksiyon dolu mücadeleyi mizah öğeleriyle harmanlayarak yansıtıyor.

Çatlı Film, 80'li yıllarda Abdullah Çatlı'nın hikâyesini onun gözünden anlatıyor.