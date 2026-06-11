Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girecek...

AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ BÖLÜM 1 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş – Bölüm 1 dünyada rekorlar kıran fenomen hikayenin merakla beklenen üçüncü bölümü. Hikaye, Katnis Everdeen'in yeni bir bölgenin heyecan verici seviyelerine ulaşmasıyla hızlanıyor.

GİZEMLİ AĞAÇ Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin teknoloji bağımlısı üç çocuğu, evlerinin yakınındaki ormanda fantastik diyarlara açılan ve sıra dışı sakinleri olan büyülü bir ağaç keşfeder.

AMANSIZ Eski bir özel kuvvet askeri, kayıp kızını kurtarmak için kuzey Myanmar'a sızar ve dolandırıcılık çeteleri ile organ kaçakçılarına karşı savaşarak suç patronuyla son bir hesaplaşmaya girer.

MAVİ BALIKÇIL Macar göçmeni bir ailenin sekiz yaşındaki en küçük çocuğu olan Sasha'nın gözünden, Vancouver Adası'ndaki yeni yaşamlarına uyum sağlama süreçleri ve ağabeyinin giderek tehlikeli hâle gelen davranışlarının aile bağlarını kopma noktasına getirmesi anlatılıyor.

TULPA: RUHUN LANETİ Film, evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramının, yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşmesini anlatıyor.

DÜŞLER ÜLKESİ Film, şehrini yaklaşan yıkımdan kurtarmaya karar veren Arda adlı bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.

KÜLKEDİSİ: ÜÇ DİLEK Cinderella, Süperstar Prens Merliflor’un düzenlediği büyük baloya katılmanın hayalini kurmaktadır. Çünkü bu gece, prensin gelecekteki prensesini seçeceği özel bir davettir. Ancak kötü kalpli üvey annesi, ona durmadan ev işleri yükleyerek Külkedisi’ni evde tutmaya çalışır. Tam bu sırada, Külkedisi’nin iyi kalpli arkadaşı Severin devreye girer. Mütevazı bir oduncu olan Severin, “ebedi ağaç”ın büyüsüyle sevimli bir sincaba dönüşmüştür. Sihirli fındıkların yardımıyla tüm işleri tamamlar ve Külkedisi’nin baloya gitmesini sağlar. Baloda Külkedisi ile Prens Merliflor arasında güçlü bir bağ oluşur ve gece beklenmedik bir evlenme teklifiyle sona erer. Fakat sihirli fındıklar, kaybolan balo elbisesi ve sarayda yaşanan sürpriz bir kaçırılma olayı işleri tam anlamıyla karıştırır. Bu büyülü karmaşanın içinde Külkedisi, yalnızca aşkı değil; kendi cesaretini, sesini ve gerçek sadakatin anlamını da keşfetmek zorunda kalacaktır.