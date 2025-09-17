Sinemalarda bu hafta: Büyük Cesur ve Güzel Bir Yolculuk, Şair Puşkin ve daha fazlası...

Sinemalarda yer alan filmlere ek olarak bu hafta Büyük Cesur ve Güzel Bir Yolculuk, Şair Puşkin, Jester 2, Super Charlie, Chuck'ın Hayatı, Ada, Zincirkıran ve Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filmleri vizyona girecek. İşte 19 Eylül'de sinemada yer alacak filmler...

BÜYÜK CESUR VE GÜZEL BİR YOLCULUK Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

ŞAİR PUŞKIN Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...

JESTER 2 Cadılar Bayramı gecesi, içine kapanık bir sihirbaz adayı, tuhaf ve karanlık bir varlıkla karşılaşır. Masum görünen bir oyun hızla ölümcül bir kabusa dönüşür. Her hareketin bir bedeli, her tercihin bir sonucu vardır.

CHUCK'IN HAYATI Stephen King'in aynı isimli kısa öyküsünden uyarlanan film, hayatımızın sıradan görünen anlarının aslında ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan bir hikâyeyi konu ediniyor.

ADA Film, Kanarya Adaları’nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan ve hayatını keyfine adayan Tom’un, Maguire ailesinin otele gelişiyle tekdüzeleşen hayatından sıyrılmasını konu ediniyor.

HOBBIT: BEKLENMEDİK YOLCULUK Hikaye, ana karakter Bilbo Baggins'in Erebor'un kayıp Cüce Krallığını korkunç dragon Smaug'dan geri almaya çalışmasını anlatıyor. Gandalf'ın aniden ortaya çıkmasıyla Bilbo kendini efsanevi savaşçı Thorin Oakenshield tarafından yönetilen 13 cüceden oluşan bir grubun içinde bulur. Yolculuklarında Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücülerle dolup taşan tehlikeli topraklar onları beklemektedirler. Amaçları her ne kadar Doğuda Yalnız Dağın çorak topraklarında olsa da önce, Goblin tünelinden kaçmak zorundadırlar. Bu sırada Bilbo hayatını tamamen değiştirecek olan Gollum'la tanışır. Yer altındaki gölün kıyısında Gollum ile tek başına kalan Bilbo kendisini bile şaşırtacak yetenek zeka ve cesaretle birlikte Gollum'un "kıymetli" yüzüğüne de sahip olur. Bu basit altın yüzük Bilbo'nun bilemesine imkan olmayan bir şekilde Orta Dünyanın kaderini belirleyecektir.

ZİNCİRKIRAN Eski zamanlarda Anadolu’nun bir köyünde insanları öldüren, seri cinayetler işleyen bir adam, köylüler tarafından zincirlenerek gömülür. Ölen adamın akrabası buna dayanamaz ve adam hakkında bir kitap yazar. Bu kitap, zemheri ayında adamı dünyaya geri getirerek insanları öldürmesini sağlar. Fakat Zincirkıran yalnızca kitabı bulan ve kitaptaki ritüeli yerine getiren dört kişiyi öldürmektedir. Günlerden bir gün tüm bunlardan habersiz gezen Derya, bir eskiciye girer ve kitap ile karşılaşır. Derya bu tarz şeylere her ne kadar inanmasa da kitap dikkatini çeker ve kitabı almak ister. Eskici hikayeyi her ne kadar anlatsa da Derya kitabı almaktan vazgeçmez. Biran önce arkadaşları ile birlikte ritüeli yerine getirmek ister.