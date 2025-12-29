Sinemalarda bu hafta: D.I.S.C.O, Muhteşem Marty, Kiralık Aile ve daha fazlası...

Sinemalarda yer alan filmlerin yanı sıra 1 Ocak'ta D.I.S.C.O., Maşa ile Koca Ayıcıklar, Sessiz Gece, Kanlı Gece, Lumi'nin Kayıp Yumurtası ve Muhteşem Marty filmleri 2 Ocak'ta ise Kiralık Aile, Babil-i Cin 2, Bay & Bayan Aslan ve Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk filmleri vizyona girecek.

D.I.S.C.O. D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan eşi Seda ile tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci’si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan’ın mesleğini öğrenen Zafer’in susmak için tek şartı vardır. Ertan’ın yarım kalan operasyonunu birlikte bitirmek. Çünkü teşkilatın peşinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan’ın elindedir. Hayatında saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer’i mecburen dahil ederek operasyona girişir. Seda ve Aynur’un beklenmedik desteği ise her şeyi değiştirecektir.

SESSİZ GECE, KANLI GECE Bir çocuk, Noel Baba kıyafeti giymiş bir adamın anne ve babasını öldürmesine tanık olur. Yıllar sonra, yetişkin olduğunda, kendisi de Noel Baba kostümü giyerek çocukluğunda yaşadığı bu travmatik olayın sorumlularından intikam almak için kanlı bir yolculuğa çıkar.

MUHTEŞEM MARTY Film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty Mauser’ın "kazanmak" uğruna yaptıklarını ve bu eylemlerinin sonuçlarını anlatıyor.

MAŞA İLE KOCA AYICIKLAR Maşa’nın erkek kardeşi Vanya, ormanda bir sihir sonucu sevimli bir keçiye dönüşmüştür. Maşa, ormanın kötü kalpli cadısı Kikimora’nın yaptığı büyüyü bozup kardeşini kurtarmak için, çocukluğundan beri tanıdığı masal kahramanları olan üç ayı ile güçlerini birleştirir.

LUMİ'NİN KAYIP YUMURTASI Dünyadaki son dinozor olan Lumi, neslinin devamını sağlayacak tek yumurtası kaybolunca, maceraperest ve iyi kalpli bir çocuk olan Can ile beklenmedik bir dostluk kurarak umudunu yeniden bulmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

KİRALIK AİLE Günümüz Tokyo’sunda geçen Kiralık Aile, hayatında bir amaç bulmak için mücadele eden Amerikalı bir aktörün, Japonya’daki bir “kiralık aile” ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen sıra dışı hikâyeyi konu alıyor. Kahramanımız, yabancıların hayatlarına farklı rollerle dahil oldukça, performans ile gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşırken, beklenmedik bağlar kurmaya başlar. Bu yolculuk, karakterin ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin sessiz gücünü yeniden keşfetmesini sağlar.

BAY & BAYAN ASLAN Luna Aslan, meslektaşı Niels’in yardımıyla, nefes kesici bir görevin ardından azılı suçlu Barış’ı yakalayan gizli bir ajandır. Ancak Luna, evine döndüğünde çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyadır: Kocası Emre. Emre, Luna’nın çifte hayatından habersizdir, fakat onun gizemli davranışlarını fark etmeye başlamıştır. Kuzeni Ferhat’ın kışkırtmaları sebebiyle, Emre Luna’nın kendisini aldattığına inanmaya başlar. Yanlış anlamalar üst üste gelirken ve Barış’ın hem Luna’nın hem de Emre’nin peşine düştüğü ortaya çıkınca, Bay ve Bayan Aslan hem hayatlarını hem de evliliklerini kurtarmak için her şeyi göze alırlar.

HARİKA KANATLAR: OKYANUSUN MERKEZİNE YOLCULUK Bilimsel denizaltı Comma, amcasıyla deniz tabanındaki gizemi araştırırken aniden Mariana Çukuru’na sürüklenir ve kendini okyanusun merkezinde, akıl almaz bir su altı maceranın içinde bulur.