Sinemalarda bu hafta: Freakier Friday, Dört Kadın Bir Yalan ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan yapımların yanı sıra bu hafta beyazperdede yeni hikayeler yer alacak. Vizyona girecek filmler arasında Daha Çılgın Cuma, Kaptan Pengu ev Arkadaşları 5, Silahlar, Düğün Dernek, Dört Kadın Bir Yalan, Göze Göz, Kayıp Detaylar yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

DÖRT KADIN BİR YALAN Film, çocukluk arkadaşlarıyla yıllar içerisinde daha az görüşmelerine üzülen Wren'in, eskiden olduğu gibi arkadaşlarıyla daha yakın olmak için altından kalkamayacağı bir yalan söylemesiyle gelişen olayları anlatıyor.

DAHA ÇILGIN CUMA Curtis ve Lohan, Tess ve Anna Coleman rollerine yıllar sonra yeniden hayat veriyor. İlk filmde yaşadıkları sıra dışı kimlik değişiminin ardından, hikâye bu kez Anna’nın kendi kızı ve üvey kızıyla birlikte bambaşka bir hayat kurmaya çalışmasıyla devam ediyor. İki ailenin birleşme sürecinde karşılaştıkları zorluklarla baş etmeye çalışırken, Tess ve Anna bir kez daha kaderin sürprizlerine hazırlıksız yakalanıyor.

GÖZE GÖZ New York’taki ailesinin ani ölümüyle derin bir yasın içine düşen Anna, Florida’ya büyükannesinin yanına taşınır. Yeni bir hayata tutunmaya çalışırken, kasabadaki gençlerle yakınlaşır. Ancak bir gece tanık olduğu korkunç bir şiddet olayı, Anna’yı içinden çıkılmaz bir kabusun tam ortasına sürükler. Artık kaçacak yeri kalmamıştır.

SİLAHLAR Maybrook adlı kasabada, aynı sınıftaki tüm çocuklar -bir çocuk hariç- bir gece aniden kaybolur. Bu gizemli olayın ardından kasaba halkı, neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışır.

KAYIP DETAYLAR Alzheimer hastası, polis memuru Özgün Tekin, kızını bir trafik kazasında kaybettikten sonra polis kimliğinin, hastalığının ve geçmişinin sırtına yüklemiş olduğu zorluklar ile başa çıkmaya çalışır.

DÜĞÜN DERNEK Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas'da düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır, ama ne gam! Can yoldaşları ile tüm Sivas seferber edilecektir. Fikret ve Çetin gelinlik ve düğün salonu peşine düşerken, Saffet'in payına da düğünün sanatçısını bulmak düşer. Bir tüp kamyonu, bir deve ve tek oğlunun mürvetini görmekten başka herşeye gözünü kapatabilen bir kayınvalide! Üzerine Letonya'dan yola çıkan bir grup "kız tarafı"! Çekilen silahlar ve atılan dayaklar filmin kahkaha dozunu hiç düşürmüyor. Nefes kesen maceranın mizah sosu hiç eksilmiyor! 'Bu düğün ya gerçekleşecek, ya gerçekleşecek! Vazgeçmek yok!'