Sinemanın efsane ismi Jean-Louis Trintignant yaşamını yitirdi
Ünlü Fransız oyuncu Jean-Louis Trintignant, Fransa'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Trintignant, 2018 yılında kansere yakalandığını ve emekli olduğunu açıklamıştı.
Fransız film efsanesi Jean-Louis Trintignant, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Karısı Marianne Hoepfner Trintignant, ünlü aktörün akciğer kanseriyle üç yıllık bir savaştan sonra vefat ettiğini söyledi.
FRANSA CUMHURBAŞKANI PAYLAŞTI
Ünlü oyuncunun ölümü üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Trintignant’ı “harika bir sanatsal yetenek ve ses” olarak niteledi.
Avec sa beauté sage et son jeu sobre, sa voix grave et ses pudeurs, Jean-Louis Trintignant donnait à tous ses rôles la profondeur d’une énigme. Cet immense acteur qui durant des décennies au théâtre et au cinéma portait avec lui sa nostalgie nous laisse ce soir tristes et seuls. pic.twitter.com/8eISrnn92W— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 17, 2022
130’DAN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
Trintignant, 65 yıldan uzun bir süre önce ilk filminde Brigitte Bardot ile birlikte rol almıştı. 1960’ların sonları ile 1970’lerin ortaları arasında çığır açan Avrupa filmlerinde başrolde yer alarak, en tanınmış film yıldızlarından biri haline getirdi.
1966 ve 1974 yılları arasında en üretken dönemini yaşayan oyuncu, en az 31 filmde göründü. Kariyerinin sonunda, 130’dan fazla filmde rol almıştı.
O REDDETTİ, BRANDO KABUL ETTİ
En başarılı filmleri arasında Bernardo Bertolucci’nin The Conformist’i ve ayrıca Django yönetmeni Sergio Corbucci’nin The Great Silence’ı var. Hatta The Conformist’in dünya çapında beğeni toplamasının ardından, Trintignant’a Bertolucci’nin Paris’te Son Tango (Last Tango in Paris) filminde başrol teklif edildi. Ancak oyuncu, çıplaklık nedeniyle bu teklifi geri çevirdi ve onun yerini Marlon Brando aldı.
2012’deki Oscar, BAFTA ve Palme d’Or ödüllü romantik drama Amour’da rol aldı ve filmdeki performansıyla beğeni topladı.
Trintignant, 80’li yaşlarına kadar sahnede ve ekranda oyunculuk yapmaya devam etti.
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